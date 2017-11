OM eist negen jaar cel en tbs tegen verdachte voor doodsteken vrouw Utrecht

Justitie vervolgt hem voor doodslag, bleek vrijdag tijdens een zitting in de zaak. Ook vorderen de nabestaanden van de vrouw ruim 200.000 euro.

In de strafeis is meegenomen dat Lukasz S., die eerder vanwege een veroordeling voor poging tot doodslag drie jaar lang in een psychiatrische kliniek in zijn thuisland zat, had besloten te stoppen met het nemen van zijn medicatie.

"Ook het feit dat verdachte recente adviezen om een intensieve behandeling te ondergaan heeft genegeerd, draagt bij aan de verantwoordelijkheid van de man voor het incident", aldus het OM.

Stoornis

Uit onderzoek van het Pieter Baan Centrum (PBC) is gebleken dat de man een ernstige stoornis heeft en in hoge mate ontoerekeningsvatbaar is. Onderzoekers concluderen dat tbs met dwangverpleging "de enige juiste behandeling is", melden bronnen in de rechtbank.

S. zei tijdens een eerdere zitting dat hij in een psychose verkeerde en dat hij wilde dat het doodsteken niet was gebeurd. Stemmen zouden hem verteld hebben dat hij het moest doen, aldus de verdachte.

Croeselaan

Op 28 februari werd de 41-jarige vrouw uit Soest neergestoken op de Croeselaan. Ze raakte hierbij zwaargewond, maar overleed later in het ziekenhuis. Vlak na het incident werd S. opgepakt.

Het OM vermoedt dat de verdachte het slachtoffer willekeurig heeft uitgekozen en ziet geen aanwijzingen voor voorbedachten rade. De man verbleef in Nederland zonder vaste woon- of verblijfplaats. Eind februari nam hij zijn intrek in een hotel in Utrecht.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.