Gemeente Utrecht stopt de samenwerking met actiegroep De Grauwe Eeuw

Onlangs bleek dat de actiegroep de directeur van Rijkswaterstaat persoonlijk bedreigde omdat deze weigerde de naam van de Coentunnel te veranderen, meldt omroep AVROTROS. Dat is de reden voorde gemeente om de samenwerking per direct te stoppen.

De actiegroep heeft in Utrecht al een aantal keer het nieuws gehaald. De groep gaf vorig jaar te kennen dat ze graag straatnamen, die verwijzen naar het koloniale verleden van Nederland, zien verdwijnen uit het straatbeeld. Vorige maand beschuldigde de actiegroep TivoliVredenburg van het vieren van genocide met het kinderfestival My First Festival.

Gesprekken

Vorige week bleek tijdens een commissievergadering dat de gemeente de afgelopen tijd in gesprek was met diverse groepen over de duiding van het koloniale verleden in Utrecht. "Ik heb toen aangegeven dat de gemeente graag met alle partijen de dialoog aangaat", laat wethouder Kees Diepeveen weten. Tijdens deze gesprekken schoof ook De Grauwe Eeuw aan.

De gemeente bekijkt in samenspraak met andere betrokken partijen in welke vorm vervolg wordt gegeven aan de discussie over het koloniale verleden.

Fractievoorzitter VVD Utrecht Dimitri Gilissen reageert verheugd op het nieuws: "Ja, ik ben heel blij met dit nieuws. Een dialoog is prima, maar er moet met respect en waardigheid met elkaar gesproken worden. Daar gaf deze club weinig blijk van."