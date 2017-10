Dit zijn de beste Utrechtse restaurants volgens Lekker500

Geen enkel restaurant in de stad heeft de lijst gehaald en geen enkel restaurant in de provincie Utrecht heeft de top 20 gehaald.

De Hoefslag in Bosch en Duin opent de lijst op plek 23. Het restaurant daalde een plek in vergelijking met vorig jaar. Het wordt gevolgd door Kasteel Heemstede op plek 35. Het restaurant in Houten steeg een plek op de lijst. De Nederlanden in Vreeland a/d Vecht staat op plek 51 en leverde hiermee een plek in.

In de provincie Noord-Holland waren de meeste restaurants in de top 100 te vinden. Hiervan bevonden vijftien zich in Amsterdam. De provincie wordt gevolgd door Zuid-Holland en Noord-Brabant, die vijftien en veertien noteringen in de lijst kregen.

De rest van de Utrechtse restaurants hebben de volgende notering in de top 100 behaald:

La Provence (Driebergen) op plek 72.

De Burgemeester (Linschoten) op plek 88.

't Amsterdammertje (Loenen a/d Vecht) op plek 89.