Jan van Zanen ontvangt biografie Henk Westbroek in Utrecht

Een afzonderlijk vroege tijd voor de man die bekend staat een 'nachtdier' te zijn, maar dat deed hij voor een speciale gast: burgemeester Jan van Zanen, die het eerste exemplaar van zijn levensverhaal ontving. "De beste burgemeester van de laatste vijf die we gehad hebben", aldus Westbroek.

Voor een zaal vol vrienden, lokale en nationale bekendheden nam Van Zanen het eerste exemplaar van het boek met de titel HENK in ontvangst. In 328 pagina’s beschrijft de Utrechtse kroegbaas en zanger door de pen van journalist Martin Groenewold zijn bewogen jeugd en radio-, zang- en politieke carrière.

"Ik heb veel meegemaakt", zegt Westbroek. Maar een levensles wil hij uit al die jaren niet meegeven aan de lezer. "Dat vind ik aanmatigend."

Presentatie

De presentatie was een mooi voorbeeld van de hoeveelheid bekende Utrechters die Henk Westbroek in de loop der jaren om zich heen verzameld heeft. Naast de burgemeester kwamen ook oud-Leefbaar Utrecht-raadslid Rob Kok, regisseur Jos Stelling, journalist Jeroen Wielaert, drummer Toni Peroni, advocaat Bernard Tomlow en kunstenaar Jeroen Hermkens Westbroek feliciteren.

Burgemeester Van Zanen en Westbroek zijn al lang bevriend, maar het was niet altijd koek en ei tussen de twee. "Met Henk weet je nooit of je van hem een kus of een klap krijgt", lacht Van Zanen. "En we zijn natuurlijk in de raad ook concurrenten geweest", refereert hij aan de tijd dat Westbroek voor Leefbaar Utrecht actief was.

"We hadden ook bonje, maar ik heb grote bewondering voor hem. Als we ons allemaal urenlang hadden voorbereid op een raadsdiscussie, kwam hij een half uur te laat en waarschijnlijk onvoorbereid binnen, maar zei hij in enkele woorden precies waar het op staat."

Tekstvaardigheid

"Hij heeft hart voor de zaak, een enorme tekstvaardigheid en kan goed improviseren." Hij weet nog niet hoe en of hij zelf ook in het boek vermeld staat. "Ik heb straks genoeg tijd om het boek te lezen, als ik tijd heb begin ik er vanavond nog in."

Ondanks zijn veelgeprezen taalgevoel heeft Westbroek zijn verhaal door journalist Martin Groenewold op laten schrijven. "Ik was eigenlijk zelf al begonnen met schrijven, maar toen ik op pagina 23 nog het geboortekanaal niet uit was, wist ik dat ik iemand anders het verhaal moest laten schrijven. Die weet er toch beter de belangrijke dingen uit te halen", vertelt hij aan de signeertafel.

Te vroeg voor een biografie vindt hij het zeker niet. "Ik ben 65 en eigenlijk niet heel jong meer. Ik voel de hete adem van de dood in mijn nek." Toch hoeft Utrecht niet bang te zijn dat dit het slotstuk is van de carrière van de Stichtse bekendheid: Er komt nog een boek en een cd aan, al is die laatste wel 'De Laatste Plaat' getiteld.