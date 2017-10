Catelaanse protesten op Domplein in Utrecht

Utrecht Politie pakt drank- en drugsgebruik in kliniek waar Michael P. verbleef aan Politie en justitie gaan deze week aan de slag met het drank- en drugsprobleem bij kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder. Dat heeft burgemeester Koos Janssen beloofd nadat onrust was ontstaan over de arrestatie van Michael P., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Anne.