ChristenUnie wil opheldering over gebruik time-outmaatregel zorginstellingen

Met deze maatregel kunnen cliënten bij overtredingen voor bepaalde tijd de toegang worden geweigerd bij de betreffende zorginstelling.

In augustus overleed Shiamkoemar toen hij in beschonken toestand in het water belandde, hij had eerder op de avond een time-out opgelegd gekregen.

"We doen zoveel mogelijk om mensen binnen te houden, maar soms sturen we ze even naar buiten. Dat kan een kwartier, uur of een aantal dagen zijn. Dat is maatwerk", liet Alex Roomer van de zorgorganisatie Lister eerder al aan DUIC weten. Shiamkoemar verbleef in een hostel van Lister.

Effectiviteit

ChistenUnie wil nu van het college meer inzicht krijgen in de inzet en gebruik van deze maatregel. Zo is de partij benieuw of er iets bekend is over inzet en effectiviteit van de time-outmaatregel.

"Welke alternatieve maatregelen (zoals schorsing of verplaatsing) gebruiken instellingen naast de time-outmaatregel? Ziet het college aanleiding voor een ander gebruik van de time-out?"

Een woordvoerder van Lister vertelt aan NU.nl dat het de uiterste maatregel is. "We zetten hem niet lichtzinnig in. En de bewoners kunnen altijd weer terug keren. Dat is in lijn met ons beleid, we willen geen vrijheidsbeperkende maatregelen. Dat mag ook niet, zo'n instelling zijn we niet."

Aangifte

Volgens RTV Utrecht gaat de belangenstichting voor Utrechtse daklozen Rechtop aangifte doen tegen de zorgorganisatie naar aanleiding van de dood van Shiamkoemar.

"Daar hebben ze recht op, we zijn een publieke instelling", zegt de woordvoerder van Lister, die de aangifte nog niet bevestigd maar ook niet ontkent. "We gaan ook meewerken aan eventueel onderzoek." De dood van Shiamkoemar betreurt ze. "Dit wil je niet. Wij vinden het ook verschrikkelijk dat dit is gebeurd."

Stichting Rechtop is van mening dat mensen met problematiek niet de straat opgestuurd mogen worden.