Tientallen mensen in de rij in Utrecht voor jaar lang gratis donuts

Woensdagochtend om 07.00 uur ging de nieuwe vestiging van Dunkin’ Donuts open aan het Vredenburg. De eerste honderd klanten mogen elke week, een jaar lang, een doos donuts ophalen.

De eerste mensen stonden woensdagmiddag al voor de winkel. De wachtrij groeide snel, met klapstoeltjes en tenten hielden de mensen het wachten enigszins comfortabel.

Best gezellig

Nummer 18 in de rij, de Utrechter Sander, sloot gisteravond om 19.30 uur aan. "Ik had vrij en niks te doen. Het wachten was best gezellig, alleen de laatste uren heb ik me verveeld." Hij mag nu een jaar lang elke week gratis een doos met zes donuts ophalen.

"Bij de eerste hap dacht ik; vind ze bij de Lidl lekkerder." Lachend vertelt hij: "Dus ja, over een jaar zal ik wel 20 kilo zwaarder zijn."

Winkels

De winkel op het Vredenburg is de eerste vestiging van Dunkin’ Donuts in Utrecht. In Amsterdam zijn er vanaf 23 maart al zes winkels geopend.

De Amerikaanse keten is één van ’s werelds meest toonaangevende coffee and baked goods merken. Dunkin’ Donuts telt ruim twaalfduizend winkels in 45 verschillende landen. De komende jaren wil het bedrijf 25 vestigingen openen in Nederland.