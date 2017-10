Utrecht gaat aardgaskraan geleidelijk dicht draaien

Verantwoordelijk wethouder Lot van Hooijdonk spreekt van een "complexe operatie waarvoor nog geen draaiboek beschikbaar is".

Het verbannen van aardgas in Overvecht heeft volgens haar nogal wat gevolgen voor bewoners. Mensen moeten hun huizen anders gaan verwarmen en elektrisch gaan koken. Het gaat om een meerjarenplan dat uiterlijk 2030 moet zijn afgerond.

Vervanging

Het college van burgemeester en wethouders heeft samen met netbeheerder Stedin voor deze wijk met veel hoogbouw gekozen, omdat hier het merendeel van de gasleidingen voor 2030 moet worden vervangen.

Een nieuwe leiding gaat naar schatting veertig jaar mee. "Als we nu niets doen dan loopt de nieuwe afschrijvingstermijn door tot 2060 of nog later. Daarom is het niet wenselijk om nieuwe aardgasleidingen aan te leggen'", staat in de brief.

Bovendien bestaat de wijk voor het gros uit huurwoningen van woningcorporaties. "Er kan bij groot onderhoud worden aangesloten." Huurders mogen er financieel niet bij in schieten. Woningeigenaren moeten zelf investeren.

Samenwerking

Utrecht staat in de operatie niet alleen, maar werkt samen met een flink aantal partijen waaronder netbeheerder Stedin, Eneco, corporaties en bedrijven. Nieuwbouwwoningen in Utrecht krijgen al een aantal jaren - indien mogelijk - geen aardgasaansluitingen meer.

"Niet eerder hebben we voor een uitdaging als deze gestaan", aldus de wethouder die donderdag de gemeenteraad per brief heeft geïnformeerd. "Een antwoord op alle vragen hebben we nog niet."