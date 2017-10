Overzicht: Deze evenementen kun je deze herfstvakantie bezoeken in Utrecht

Star Wars Identities is een tentoonstelling in The Exhibition naast CineMec in Leidsche Rijn waar ongeveer tweehonderd attributen uit de science-fictionreeks zijn verzameld.

De collectie van de internationale expositie is voornamelijk gebaseerd op de zes eerste episodes van de filmreeks. Daarnaast komen ook items aan bod uit The Clone Wars en een aantal uit Star Wars Epsiode VII.

De expositie loopt tot 11 maart.

In de Jaarbeurs Utrecht is LEGO World te bezoeken. LEGO World is het grootste LEGO-evenement ter wereld waar levensgrote LEGO-bouwwerken te zien zijn. Daarnaast kan er door jong en oud ook zelf gebouwd worden. Het evenement is geschikt voor kinderen van 1,5 t/m 12 jaar en leuk voor zowel jongens als meisjes.

Het evenement is woensdag 18 oktober tot dinsdag 24 oktober 2017 te bezoeken.

In het Nederlands Volksbuurtmuseum wordt jaarlijks een maatschappelijk thema aangekaart in het kader van 'moral activism'. Dit jaar staat seksuele diversiteit en genderneutraliteit centraal. De expositie laat zien hoe men omging met LHBT'ers en hoe de omgang in de loop van honderd jaar is veranderd.

De expositie loopt tot 18 maart.

TV-series ontleed in Tivolivredenburg is een programma van Studion Generale. De Engelstalige lezing in de herstvakantie gaat over Game of Thrones, de fantasy-epos die tientallen miljoenen mensen wereldwijd in hun greep houdt.

De lezing vindt plaats op donderdag 19 oktober.

Het Spoorwegmuseum staat met de expositie Beladen Treinen stil bij Jodentransport in de Tweede Wereldoorlog. De tentoonstelling is in en rondom een bagagewagen die gevonden is in Roemenië.

De expositie loopt tot 7 september.

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat theoloog Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur schreef van de Slotkerk in Wittenberg. In Museum Catharijneconvent is een expositie te zien over Luther, die als het icoon van de Reformatie wordt gezien.

De expositie loopt tot 28 januari.

Het Festival of Older People in Zimihc Theater Zuilen is toegankelijk voor jong en oud, maar gaat over hoe het is om oud te zijn. Het festival heeft een wetenschappelijk inhoudelijk en een cultuurgedeelte.

Het tweedaags festival loopt van dinsdag 17 oktober tot woensdag 18 oktober.

De Jaarbeurs is niet meer weg te denken uit Utrecht. In Het Utrechts Archief is een expositie te zien van de blikvangers van een collectie posters uit het archief van de Jaarbeurs.

De expositie loopt tot 21 januari.

In het Universiteitsmuseum is te zien hoe onderzoek wordt gedaan naar schimmels, wat deze betekenen voor de landbouw, de medische wereld en duurzame materialen en hoe schimmels in de toekomst plastic kunnen veranderen.

Het SchimmelLAB is georganiseerd in het kader van het Westerdijkjaar. Honderd jaar geleden werd Johanna Westerdijk de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland. Zij deed onderzoek naar plantenziektes en schimmels en had de leiding over de grootste schimmelopslag ter wereld.

Het onderzoek is tot 31 december te zien.

On Your Feet! is een Broadway-show over het levensverhaal van Gloria Estefan en haar man Emilio. De Joop van den Ende en Albert Verlinde-productie is te zien in het Beatrix Theater aan het Jaarbeursplein.

De show is van 17 oktober tot 31 december te bezoeken.