Utrechter krijgt in hoger beroep 3 jaar cel voor doodschudden dochter

Dat oordeelt het gerechtshof in Arnhem. De man moet ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden uitzitten.

Het meisje was in oktober 2013 een maand oud, zij is in het ziekenhuis overleden aan ernstig hersenletsel. Bij de baby werden onder andere bloedingen in de hersenen en onder het hersenvlies gevonden. Ook had het meisje breuken in de rib en knie.

De rechtbank in Utrecht achtte het bewezen dat de verdachte zijn dochtertje vier dagen voor haar dood zo hard heeft geschud, dat zij daaraan is overleden. De man kreeg hiervoor in 2015 drie jaar cel opgelegd. Zowel de verdachte als het OM zijn vervolgens in hoger beroep gegaan.

Hoger beroep

In het hoger beroep ging het vooral om het letsel dat bij het meisje was aangetroffen, de strafmaat en de verklaringen van de deskundigen. Het OM eiste twee weken geleden vijf jaar cel.

Het hof acht de zware mishandeling, waaraan het meisje vervolgens is overleden, bewezen.

Strafbepaling

Bij de strafbepaling heeft het hof rekening gehouden met feit dat de Utrechter eerder al is veroordeeld voor geweldsmisdrijven en dat hij het verlies van zijn dochter en zijn eigen aandeel hierin de rest van zijn leven met zich mee moet dragen.