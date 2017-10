Dunkin' Donuts Utrecht opent op 12 oktober

Utrecht Politie doet onderzoek naar gevonden jas, mogelijk van vermiste Utrechtse De politie doet onderzoek naar een jas die dinsdag is gevonden langs de Amersfoortseweg in Huis ter Heide. Mogelijk is de jas van de 25-jarige vermiste vrouw uit Utrecht. ​Ze verdween vrijdag, na met de fiets uit haar woonplaats vertrokken te zijn.