Dit is wat we weten over de vermissing van de 25-jarige Anne

De vrouw is vrijdag 29 september rond 16.30 uur aan een urenlange fietstocht begonnen.

"Ze zou weer bij mij thuis terugkomen, daar wijst alles op. Mijn appjes heeft ze sinds 19.45 uur niet meer gelezen", beschrijft de vriend van Anne op Facebook.

Anne heeft om 18.15 uur laten weten in Hollandsche Rading te zijn, een dorp in de gemeente De Bilt.

35 minuten later, om 18.50 uur, stuurde ze een selfie naar haar vriend. Op dat moment stond ze in Baarn bij de kruising Hilversumsestraatweg/Amsterdamsestraatweg. Dit is het laatste contact dat de vrouw met haar vriend heeft.

Een ongeval ligt niet voor de hand.

Het KNMI sprak van 'gevaarlijk weer' die avond, volgens de politie. Desondanks zegt politiewoordvoerder Bernard Jens in Pauw dat een ongeval niet voor de hand ligt. De politie maakt zich zorgen om Anne, omdat er geen signalen zijn dat ze vrijwillig wilde verdwijnen.

De politie heeft haar vermoedelijke fietsroute via telefoongegevens achterhaald.

De vrouw fietste vanuit Soest richting De Bilt, mogelijk op weg naar huis. Via telefoongegevens concludeert de politie dat de vermiste mogelijk fietsroute 115802 heeft genomen. Dit gebeurde tussen ongeveer 19.00 en 20.30 uur.

De afgelopen dagen hebben verschillende zoekacties plaatsgevonden.

Zondag startte de politie met een grootschalige zoekactie in Baarn, nabij haar laatst bekende locatie. Hier is met een politiehelikopter die warmtebeelden maakte geprobeerd haar verblijfplaats te achterhalen.

In de omgeving van Paleis Soestdijk en de Hilversumsestraatweg werd maandag op initiatief van de familie en vrienden van Anne gezocht. Deze zoekacties hebben geen resultaten opgeleverd.

Fiets van Anne 'vrijwel zeker' in vijver gevonden.

Donderdagavond is een zwarte fiets, die 'vrijwel zeker' van Anne is, aangetroffen in een vijver in Huis ter Heide. De politie heeft het water weggepompt op zoek naar verdere sporen van de vrouw.

Vrijdag gaat het leegpompen van de vijver in het Blookerpark verder. Ook de zoekacties, waaraan de Mobiele Eenheid (ME) meehelpt, zijn weer van start gegaan in de omgeving van de vijver.

Gevonden jas van vermiste Anne.

De jas die dinsdag is aangetroffen is bij het bosgebied in Huis ter Heide, is van de vermiste Anne. Dat blijkt uit DNA-onderzoek van het Nederderlands Forensisch Instituut (NFI).

Rugzak vermiste Anne vermoedelijk gevonden in vijver.

De rugzak van de vermiste vrouw is mogelijk gevonden in het Bloomerpark in Huis ter Heide. Volgens de politie lijkt de rugzak sterk de de rugzak die Anne bij zich had. Bij het leegpompen van de vijver in het bosgebied zijn vooralsnog geen andere spullen of sporen gevonden die leiden naar de vermiste vrouw.