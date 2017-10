Man (48) krijgt zes maanden cel wegens online ontucht met 14-jarig meisje

De man – die inmiddels niet meer in De Meern woont – en het slachtoffer kwamen via een chatsite met elkaar in contact. Volgens de rechtbank wist de man dat het meisje minderjarig was en heeft hij misbruik gemaakt van het overwicht dat hij had door het leeftijdsverschil tussen hem en het slachtoffer. "Met zijn handelen heeft hij een ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke en psychische integriteit van het meisje", aldus de rechtbank.

Volgens het slachtoffer zou de man ook hebben gedreigd de foto’s openbaar te maken. Ook zou hij geprobeerd hebben om met het meisje af te spreken om ontucht te plegen. De man is vrijgesproken van deze feiten door gebrek aan bewijsmateriaal.

In het vonnis is verder te lezen: "De man heeft onvoldoende laten blijken dat hij is doordrongen van de ernst van de feiten en heeft daardoor onvoldoende verantwoordelijkheid genomen voor zijn daden en de gevolgen daarvan voor het meisje."

De man is veroordeeld tot een jaar celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk.