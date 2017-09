Overzicht: Binnenstad zondag moeilijk bereikbaar tijdens Singelloop

De Maliebaan is van 14.00 uur tot 24.00 uur al afgesloten (de oversteek van de Nachtegaalstraat, naar de Burgemeester Reigerstraat blijft mogelijk) en zondag kan je met de auto of met de fiets voornamelijk in Utrecht Oost niet makkelijk van A naar B komen.

Tot en met 20.00 uur is het gebied tussen het Wilhelminapark en de Maliebaan niet toegankelijk. 's Middags geldt dit ook voor de Adriaen Van Ostadelaan, de Maliesingel, de Tolsteegsingel, de Zonstraat, de Oosterstraat, de Homeruslaan en de Meckelenburglaan. Tussen 12.00 en 16.30 uur zijn de binnenstad en de Vogelenbuurt moeilijk te bereiken.

Het parcours van de Singelloop in Utrecht is het snelste ter wereld. In 2010 werd door de Keniaan Leonard Komon de tien kilometer afgelegd in 26:44 minuut.