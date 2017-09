Gadiza Bouazani mag geen lijsttrekker worden voor PvdA Utrecht

Dat bevestigt het bestuur van de lokale partij aan NU.nl na berichtgeving van het AD.

De PvdA heeft als regel dat drie termijnen van vier jaar het maximale aantal is. Deze regel moet ervoor zorgen dat er vernieuwing komt in de fractie.

In augustus heeft Bouazani zich kandidaat gesteld voor de fractie van de PvdA. Toch zit de politica al 12 jaar in de gemeenteraad, waardoor het bestuur heeft besloten haar termijn niet te verlengen. Daarop heeft de Utrechtse vrijstelling aangevraagd om toch terug te kunnen keren in de fractie, maar dat is door het bestuur afgewezen.

ALV

Eind oktober zal het bestuur in een ALV aan hun leden uitleggen waarom dit besluit is genomen. Dan mogen leden ook aangeven of ze het eens zijn met dit besluit.

Het 36-jarige raadslid heeft bij een positieve stemming kans om alsnog door te kunnen in de gemeenteraad. PvdA-voorzitter Jochen Geraerdts zou het niet verbazen als dat gebeurt. De kans voor Bouazani om haar termijn te verlengen is daarmee reëel.