OM eist vijf jaar cel in hoger beroep doodschudden baby in Utrecht

Dat bevestigt een woordvoerder van het OM aan NU.nl.

Het meisje, dat destijds een maand oud was, is in oktober van dat jaar in het ziekenhuis overleden aan hersenletsel.

Bij de baby werden onder andere bloedingen in de hersenen en onder het hersenvlies gevonden. Daarnaast had ze ook breuken in de rib en knie. De rechtbank in Utrecht achtte het bewezen dat de verdachte zijn dochtertje vier dagen voor haar dood zo hard heeft geschud, dat zij daaraan is overleden.

Hiervoor kreeg de man in 2015 drie jaar cel opgelegd. Zowel de verdachte als het OM zijn in hoger beroep gegaan.

Hoger beroep

In het hoger beroep ging het vooral om het letsel dat bij het meisje was aangetroffen, de strafmaat en de verklaringen van de deskundigen. Uit onderzoek blijft dat dit letsel alleen kan zijn veroorzaakt door het stevig vastpakken van het kindje en haar krachtig door elkaar te schudden.

Naar verwachting doet het hof op 9 oktober uitspraak.