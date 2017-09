Talud 9 in Utrecht op een na beste koffietent van Nederland

Vorig jaar stond de zaak aan de Donker Gaard ook op deze positie.

"Deze wijn- en koffiebar mag in Utrecht als verborgen pareltje gelden, in de Koffie Top 100 staat de zaak, met wéér plek twee, vol in de spotlight", staat er in het juryrapport

Eigenaar Wouter Verwer is erg blij met het resultaat: "Ja, het was wel een feestje gisteravond tijdens de uitreiking." Zijn geheim is "om bij elk individueel kopje koffie te proberen het beste eruit te halen".

Utrechtse zaken

De overige Utrechtse zaken op de lijst zijn Bar Beton De Bank (16), Doppio Espresso Nobelstraat (26), 30ML (36), Guusjes (39), Stan & Co (55) en het Koffiehuis (74).