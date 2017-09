Utrecht Winkelstraat Oudkerkhof heropend met straatfeest De heringerichte winkelstraat Oudkerkhof is met een straatfeest weer officieel in gebruik genomen. Na de Korte Jansstraat, Domstraat, Zadelstraat en Twijnstraat is dit de vijfde straat die getransformeerd is om de binnenstad aantrekkelijker te maken.