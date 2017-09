Winkelstraat Oudkerkhof heropend met straatfeest

De gemeente Utrecht is bezig om verscheidende straten in de binnenstad anders in te richten om meer bezoekers naar het centrum te trekken.

Nu de herinrichting van Oudkerkhof is afgerond is er onder andere meer ruimte voor terrassen, zijn er nieuwe grote bomen geplant en is er nieuw soort straatsteen gelegd.

Om de herinrichting van de straat te vieren werd zondag een straatfeest georganiseerd. Er waren modeshows, muzikale optredens, kraampjes met eten en drinken en er vond een onthulling plaats van een tekststeen van C.C.S. Crone.