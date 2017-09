Fietser gewond na aanrijding met auto in Leidsche Rijn

Utrecht FC Utrecht naar Venlo voor tweede ronde KNVB-beker FC Utrecht neemt het in de tweede ronde van het toernooi om de KNVB Beker op tegen VVV-Venlo. De ploeg van Erik ten Hag speelt een uitwedstrijd. zo wees de loting donderdagavond na afloop van SDC Putten – PSV (0-4) uit. The post FC Utrecht naar Venlo voor tweede ronde beker appeared first on De Utrechtse Internet Courant.