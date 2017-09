Nieuw onderdeel doorfietsroute Utrecht opent zaterdag

Dit maakt de gemeente Utrecht maandag bekend.

Het is drie jaar geleden dat de gemeente in gesprek ging met bewoners, fietsers en andere betrokkenen over de Cremerstraat. Tijdens bewonersavonden konden omwonenden hun mening geven en andere gebruikers konden online hun wensen vertellen over de straat. Uiteindelijk werd er besloten om van de straat een fietsstraat te maken.

De transformatie van de Cremerstraat is ook een experiment voor de gemeente. De aannemer had de opdracht meegekregen om zo duurzaam mogelijk asfalt te gebruiken. Het is één van de twee pilots waarmee de gemeente de komend tijd kennis opdoet over duurzamer asfalt.