Gemeente wil bovengrondse toiletten Mariaplaats en Janskerkhof

Hiermee denkt de gemeente stankoverlast tegen te gaan.

e urinoirs in het uitgaansgebied in Utrecht zijn om overlast van wildplassen door mannen in de uitgaansuren te beperken. "Het grote voordeel van uriliften is dat deze alleen tijdens de uitgangsavonden zichtbaar zijn. Daardoor komt er meer ruimte voor fietsers en wandelaars, is er geen geuroverlast meer en ontstaat een rustiger straatbeeld", aldus de gemeente.

Ook de Ganzenmarkt en Neude krijgen uriliften. Hier wordt echter nog gekeken naar waar precies de meest geschikte locatie is.