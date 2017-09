Utrecht beëindigt zoektocht naar nieuwe locatie tippelzone Europalaan

Het college is tot de conclusie gekomen dat de twee locaties die zij eerder noemden als meest geschikt, de Elektrokweg en de Boteyken, bij nader inzien geen geschikte vervanger voor de oude locatie zijn.

De gemeente is sinds maart op zoek naar een nieuwe locatie, omdat op de bestaande plek aan de Europalaan een nieuwe woonwijk gebouwd wordt. Daardoor zou men te veel overlast op de tippelzone kunnen gaan ervaren.

Het besluit van de gemeente Utrecht betekent dat er opnieuw een afweging moet worden gemaakt tussen het prostitutiebeleid met de bestaande tippelzone, en de wens van het college om in de Merwedekanaalzone een nieuwe woonwijk te ontwikkelen.

De VVD meldt vrijdagmiddag dat naar alle waarschijnlijkheid aanstaande donderdag een debat plaatsvindt tussen de verschillende partijen in het college.

Consequenties

De consequenties van het besluit voor de sekswerkers die werken op de tippelzone en de toekomst van de woonwijk in de Merwedekanaalzone worden nader in beeld gebracht. Tot die tijd is er nog onzekerheid bij de sekswerkers en de investeerders en ontwikkelaars van de nieuwe woonwijk.

De tippelzone blijft in de tussentijd open. Ook wordt de hulpverlening aan de sekswerkers voortgezet.

Discussie

Over het verwijderen of verplaatsen van de tippelzone aan de Europalaan is jarenlang discussie geweest. In maart heeft het Utrechtse college na drie jaar debat besloten dat de zone uiterlijk 1 januari 2020 verplaatst zal worden.

Nog steeds is de tippelzone een onderwerp tot discussie. De VVD liet vrijdag in een reactie weten dat zij graag zien dat de zone aan de Europalaan uiterlijk in 2020 definitief de deuren sluit.

Locatie-onderzoek

Nadat de knoop was doorgehakt, heeft het college een locatie-onderzoek gedaan in de stad. Begin september werd bekend dat de Elektrokweg (Lage Weide) en de Boteyken (De Meern) als meest geschikte locaties naar voren waren gekomen.

De locaties stonden op ruime afstand van woningen en scholen en zouden ook voor weinig overlast zorgen. Nadat omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden echter een aantal bezwaren naar voren hebben gebracht, kwam het college terug van zijn besluit.

Europalaan

De tippelzone aan de Europalaan is in 1986 in het leven geroepen. Het moest een oplossing bieden voor de overlast in Utrecht als gevolg van straatprostitutie door verslaafde vrouwen.

Ook moest de tippelzone de weg naar hulpverlening voor deze vrouwen gemakkelijker maken.