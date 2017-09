Gemeente Utrecht wil vanaf 2025 uitstootvrije bevoorrading

Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente aan NU.nl. Utrecht zou de eerste gemeente in Nederland zijn die dergelijke afspraken maakt over bestelbusjes en vrachtwagens.

Aankomende maandag tekenen de betrokken wethouder en enkele brancheorganisaties een 'raamwerk' van afspraken. Hierin staat onder andere dat er alleen nog schone bezorgvoertuigen in 2025 in de stad mogen rijden en dat er een nieuw toegangs- en handhavingssysteem komt zodat auto’s of busjes zonder ontheffing niet zomaar het voetgangersgebied in kunnen komen.

Ook spreken de partijen af dat er gekeken gaat worden naar nieuwe, schonere technieken voor de bevoorrading van de binnenstad. Hieronder vallen dus bijvoorbeeld voertuigen die rijden op elektriciteit of waterstof.

Toegankelijk

De gemeente Utrecht neemt deze maatregelen voor een "toegankelijkere binnenstad en om het hele winkelgebied aantrekkelijker te maken", laat een woordvoerder aan NU.nl weten. "We willen meer ruimte geven aan schoner vervoer, door vervuilende busjes en vrachtwagens te weren uit het centrum."

Om het centrum toegankelijker en aantrekkelijker te maken wordt het voetgangersgebied rond 1 januari 2018 uitgebreid. Ook komen er dan andere tijden voor de bevoorrading van de winkels in Utrecht.

Milieuzone

De afspraken van de gemeente gaan enkel over bezorgingsvoertuigen in de stad, niet over personenauto's.

Wel is er momenteel al een milieuzone in werking in de binnenstad. In deze zone worden oudere personen- en bestelauto's op diesel geweerd. Het gaat hierbij om dieselauto's die voor 1 januari 2001 voor het eerst een kenteken hebben gekregen.