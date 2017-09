Verdachten mislukte snelkraak Wibra worden als volwassenen berecht

De officier van jusitie heeft daarom celstraffen van twaalf en dertien maanden tegen de verdachten geëist.

"Er is in het verleden al veel hulp en begeleiding geboden, en er is geen motivatie tot gedragsverandering", motiveert het OM. Daarnaast moeten eerder voorwaardelijk opgelegde straffen tot uitvoer worden gebracht.

In de bewuste nacht, 16 juni van dit jaar, sloegen de twee de voordeurruit van de Wibra vestiging in de Utrechtse Rijnlaan in met een moker. Toen iemand riep dat ze moesten ophouden, bedreigden ze die persoon door te zeggen: "ga terug naar binnen, we maken je kapot".

Schade

Ze gingen de winkel in en probeerden de kluis te openen. Dat lukte niet, maar de schade was groot. De politie was inmiddels gealarmeerd en een minuut nadat ze waren weggereden op een scooter werden de twee gezien en achtervolgd.

Op het Kastelenplantsoen ging de scooter onderuit en zetten de jongens het op een lopen. De politie wist ze kort daarna aan te houden.

Over twee weken doet de rechter uitspraak.