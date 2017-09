Gemeente Utrecht wil mogelijk wielklem invoeren

Dat bevestigt de gemeente Utrecht aan NU.nl na berichtgeving van De Telegraaf.

De wielklem is optioneel in de aanbesteding van de gemeente opgenomen. Dat betekent dat zij naar de mogelijkheden aan het kijken zijn voor het invoeren van de wielklem. In Utrecht is nooit eerder gebruik gemaakt van deze maatregel.

Sander van Waveren, de fractievoorzitter van het CDA Utrecht, pleit sinds 2014 voor het inzetten van de wielklem. "Een derde van de onbetaalde boetes is geregistreerd op buitenlandse nummerborden. Een groot deel betaalt netjes de boete, maar er zitten vast ook mensen bij die weten dat ze voor de gemeente niet op te sporen zijn."

Onderscheid

De gemeente Utrecht heeft geen afspraken met andere landen over onbetaalde boetes die op buitenlandse nummerborden geregistreerd staan. Dat maakt handhaving lastig.

Donderdag zal Van Waveren in de raadsvergadering vragen stellen ter verduidelijking van het beleid. "Een wielklem is een paardenmiddel dat alleen bedoeld is tegen wanbetalers. Op dit moment loopt de gemeente ongeveer 150.000 euro per jaar mis omdat boetes niet geïnd kunnen worden."