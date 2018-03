Politiek in de bres voor Utrechtse start-ups na dreigement

Raadslid Jony Ferket van D66 heeft het initiatief genomen voor mondelinge vragen.

GroenLinks, VVD en Student & Starter sloten zich hier bij aan. Zij stellen dat de ondernemingen in de open brief zorgen voor nieuwe energie, groei en werkgelegenheid.

"Andere gemeenten zien dit ook en bieden aantrekkelijke voordelen, zoals ontmoetingsplekken, fondsen en netwerken. Utrecht dreigt daarin achter te blijven. Ik denk dat we beter ons best moeten doen om hen te behouden en ga de wethouder daar ook om vragen."

Graduate Space

Ferket oppert voor een zogeheten 'Graduate Space'. "Daar kunnen ondernemers elkaar ontmoeten, samenwerken, elkaars netwerk gebruiken. Juist die kruisbestuiving is wat Utrecht zo sterk maakt en de mogelijkheden daarvoor kunnen nog veel beter."

Eén van de klachten van de start-ups is de dure huisvesting in de stad. "We zien nu dat andere gemeenten en regio’s daar slimmer in zijn en zelfs hun best doen om Utrechtse bedrijven weg te lokken. Het is belangrijk dat de gemeente startups op weg helpt met regelgeving, vergunningen en huisvesting. Groeiende startups missen nu een plek waar zij zich kunnen vestigen."

De open brief is hier terug te lezen.