Politie pakt twee jongens op met (nep)vuurwapen

In de nacht van donderdag op vrijdag sprak een dame in een horecazaak in de binnenstad een portier aan, omdat ze dacht twee jongens gezien te hebben met een vuurwapen. Ze voelde zich hierdoor angstig en bedreigd. De portier twijfelde geen moment en schakelde het Uitgaans Interventie Team (UIT-team) in.

Het UIT-team ging vervolgens snel naar de horecazaak om een signalement van de jongens op te vragen. Vanuit daar begon de politie met een zoektocht omdat de jongens mogelijk nog in de buurt waren.

Ook werden de overige collega’s in de binnenstad en de afdeling Cameratoezicht op de hoogte gesteld van het signalement van de jongens.

Rustig aanspreken

Na enkele minuten werden de twee jongens gesignaleerd op de Potterstraat. "Rustig aanspreken is dan even niet aan de orde. Immers de veiligheid van een ieder gaat dan voor!", schrijft de politie in een Facebookbericht over het voorval.

De politie trof bij een van de jongens een vuurwapen aan. Uit nader onderzoek bleek dit om een (nep)vuurwapen te gaan. Beide verdachten zijn inmiddels verhoord, de jongen die het wapen bij zich droeg moet zich later verantwoorden bij de rechter.

Impact

De politie waarschuwt op Facebook en Twitter voor het gevaar van dit soort nepvuurwapen omdat het onderscheid met een echt vuurwapen amper te maken is.

"Wees je bewust wat voor impact het heeft op omstanders, die het wapen zien. Ook al was dit misschien niet eens de bedoeling. Wij als politie weten van tevoren niet of iets echt of nep is. Dat risico willen we nu eenmaal niet lopen. Dus denk na bij wat je op zak hebt!"