Nieuwe huurwoningen op locatie oude verzorgingshuis Lombok

Utrecht Utrechter vastgebonden tijdens overval in zijn huis aan Maliesingel Een bewoner van een pand aan de Maliesingel is in de nacht van woensdag op donderdag gewond geraakt na een aanvaring met een inbreker die rond 23.00 uur via een raam zijn huis was binnengedrongen. Het slachtoffer is meegenomen naar het ziekenhuis.