Alles gaat net iets makkelijker met deze elektrische bakfiets

De kinderen naar school brengen, boodschappen doen of met de hond naar het strand: het gaat snel en makkelijk met een elektrische bakfiets. Het is superveilig, en ook nog eens veel leuker dan de auto.

Fietsen zonder zorgen

Druk, druk, druk? Met een elektrische bakfiets hoef jij je geen zorgen meer te maken over je volle schema. De kinderen ergens heenbrengen, boodschappen doen of nog even wat dozen verhuizen: met een elektrische bakfiets fiets je moeiteloos door de stad. Of geniet je van een trip naar het bos of het strand met de kinderen en de hond.

Foto: Urban Arrow

Stevige en ruime bak

“De ruime en stevige bak van de fiets is gemaakt van EPP: hetzelfde materiaal dat aan de binnenkant van een veiligheidshelm zit”, zegt Jorrit Kreek, oprichter van Urban Arrow. “Zo vormt de bak een stevige en veilige barrière.” Door de verstelbare driepuntsgordel zitten de kleintjes veilig tijdens de rit. Door de verlaagde zitpositie van de kinderen heeft de fiets een lager zwaartepunt, wat zorgt voor een betere wegligging en balans. “Het is dus fietsen zoals je gewend bent, plus een goede wendbaarheid, stabiliteit en veiligheid.”

Nooit meer in de file

In de ruime EPP-bak kun je wel vier kinderen vervoeren. Zelfs met een Maxi-Cosi in de bak passen er nog twee kindjes bij. Joris: “De buitenkant van de bak is niet breder dan je stuur. Je kunt dus gemakkelijk tussen paaltjes door.” Door de comfortabele, rechte zitpositie op de fiets heb je een goed overzicht in het verkeer. De elektrische bakfiets is ook een prima vervanging voor de auto. “Geen parkeerkosten, nooit meer file en je kunt er gewoon mee op het fietspad rijden.”

Foto: Urban Arrow

Verzekerd tegen diefstal

Je kan je bakfiets met een gerust hart parkeren, want met Urban Arrow Connected krijg je GPS+ ingebouwd in je fiets. Via een app ben je altijd verbonden en beveiligd tegen diefstal. Mocht je bakfiets toch gestolen worden kun je de diefstal 24/7 rapporteren. Urban Arrow Connected is ontwikkeld in samenwerking met de grootste fietsverzekeraars van Nederland. Met deze verzekering ontvang je ook nog eens 24/7 pechhulp, terughaalservice en premievoordelen.

Bakfiets van het jaar