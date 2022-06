Na twee luwe festivaljaren komt het festivalseizoen nu eindelijk weer op stoom. In Nederland worden elk jaar zo'n duizend festivals georganiseerd, soms in of bij natuurgebieden. Hoe schadelijk is dat voor de dieren die daar leven? Die vraag leggen we voor aan drie natuurexperts.

Merel Zweemer geeft ecologisch advies aan festivals

"Als ecoloog toets ik of een festival zich houdt aan de natuurwetgeving. Voor, tijdens en na het festival geef ik advies over de beschermde soorten die er leven."

"Ik bekijk wanneer het festival is, hoe groot het wordt en wat ze precies willen. Soms moet het terrein wat worden ingekort, ergens een hek worden geplaatst of een lamp worden weggehaald."

"Vooral broedvogels en vleermuizen zijn kwetsbaar en worden erg goed beschermd. Vleermuizen gebruiken echolocatie, maar door hoge muziektonen kan dat verstoord raken. En als broedvogels schrikken, bijvoorbeeld van mensen of fel licht, kunnen ze hun nest verlaten."

"Om dat te voorkomen, bekijk ik het lichtplan en zorg ik ervoor dat bosjes en water niet te veel worden belicht. Daar kunnen ook vleermuizen boven vliegen. Eventuele broedplekken breng ik in kaart. Daar moeten mensen echt bij uit de buurt blijven. Verder houd ik ook tijdens en na het festival in de gaten of vleermuizen en vogels zich normaal gedragen."

Ecoloog Merel Zweemer. Ecoloog Merel Zweemer.

Karen Krijgsveld is onderzoeker dierecologie bij Wageningen Environmental Research

"Hoe schadelijk een festival is, hangt af van de lokale omstandigheden. Denk aan hoeveel vogels, vleermuizen of beschermde planten er zijn. En aan welke maatregelen er worden genomen om de schade te beperken. De meeste festivals in Nederland nemen veel maatregelen, en die lijken goed te werken."

"Maar veel van wat we hierover weten, is gebaseerd op onderzoek naar de effecten van recreatie of geluid op vogels. Er zijn maar weinig studies naar de precieze effecten van festivals op broedende vogels en andere dieren."

"De studies die er zijn, zijn gedaan op festivals met goede maatregelen. Daar zijn geen effecten gevonden, maar dat is een magere basis om vergunningen op te verlenen. Vaak is er geen geld voor onderzoek. Het speelt ook op een hoger niveau dan waar een festivalorganisatie mee bezig is."

"Eigenlijk zou er centrale aansturing moeten zijn vanuit de provincie of de gemeentes, gebaseerd op onderzoek naar wat nu de effecten van festivals op dieren zijn. Dan zou beter onderbouwd zijn of je bij natuurgebieden festivals moet willen of niet."

Onderzoeker Karen Krijgsveld. Onderzoeker Karen Krijgsveld. Foto: Rob Buiter

Wet natuurbescherming De natuur in Nederland wordt beschermd door de Wet natuurbescherming.

Provincies bepalen wat wel en niet mag, aan de hand van (inter)nationale regels.

Ze kunnen vergunningen en ontheffingen geven voor festivals, ook in de buurt van natuurgebieden.

De gemeente of provincie bekijkt of een aanvraag aan de Wet natuurbescherming voldoet.

In 2019 kreeg het festival eilân zo'n vergunning, waarop bewoners van Terschelling naar de rechter stapten. Die verbood het festival alsnog, omdat er gebreken kleefden aan de vergunning.

In 2022 besloot de rechtbank dat Lente Kabinet in het Natura 2000-gebied Het Twiske wél mocht doorgaan.

Annemieke op 't Hof is boswachter bij Staatsbosbeheer op Vlieland

"Wij werken van tevoren heel intensief samen met de organisatie van Into The Great Wide Open. Daar hebben we positieve ervaringen mee. Ze weten precies wat de regels zijn en zijn continu bezig met duurzaamheid en natuur."

"Dat kan ook niet anders, want bij ons gaat de natuur altijd voor. Het festival valt buiten het broedseizoen. Maar als er ergens een bijzondere vogel zou broeden, zouden activiteiten op die plek meteen worden gestopt. Die flexibiliteit moet een organisatie ook hebben om een festival op Vlieland te kunnen organiseren."

"De festivalorganisatie heeft verstand van mensenstromen, wij van natuurbehoud. En ook de gemeente tikt voordat een vergunning wordt verleend al dingen af, zoals plannen voor licht en geluid. Zo zorgen we er samen voor dat ITGWO geen impact heeft op de natuur."