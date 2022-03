Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (woensdag 16 maart) bekend zijn, samengebracht in drie grafieken.

Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal met 19 gestegen naar 1.971, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares liggen nu 161 coronapatiënten, vijf meer dan dinsdag. Op de verpleegafdelingen worden 1.810 patiënten met corona verzorgd, veertien meer meer dan een dag eerder. Op de ic's werden twintig nieuwe coronapatiënten opgenomen, op de verpleegafdelingen 273.

Het LCPS maakt geen onderscheid tussen mensen die wegens coronabesmetting in het ziekenhuis moeten worden opgenomen en mensen die voor iets anders in het ziekenhuis liggen, maar toevallig ook corona blijken te hebben.

Voor de druk op de ziekenhuiszorg maakt het volgens het LCPS niet uit of mensen vanwege of alleen mét corona in het ziekenhuis liggen. Patiënten met corona moeten allemaal in isolatie worden verpleegd en dat kost veel extra tijd.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

Meer positieve tests gemeld

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen is in het afgelopen etmaal toegenomen. Tussen dinsdag- en woensdagochtend werden 60.291 positieve tests gemeld bij het RIVM. Een dag eerder waren dat er nog 52.948.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het instituut 415.237 positieve testuitslagen. Dat komt neer op gemiddeld 59.320 nieuwe gevallen per dag. Het is de vijfde dag op rij dat het zevendaagse gemiddelde daalt.

Aantal positieve tests per dag

Elf sterfgevallen in afgelopen etmaal

Het RIVM meldt in het afgelopen etmaal elf sterfgevallen te hebben geregistreerd. Dat zijn er iets minder dan een dag eerder (twaalf).

Dat er elf sterfgevallen zijn gemeld, betekent niet dat deze mensen daadwerkelijk in het afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt soms even voordat een overlijden als gevolg van COVID-19 aan het RIVM is doorgegeven.

Sinds de corona-uitbraak in Nederland zijn ruim 21.000 mensen aan COVID-19 overleden. In deze gevallen is officieel vastgesteld dat die ziekte de doodsoorzaak is. Het daadwerkelijke aantal overleden coronapatiënten is vrijwel zeker een stuk groter.

Doden en positieve tests per leeftijdscategorie

62 procent van volwassenen geboosterd

Ruim 8,8 miljoen volledig gevaccineerde volwassenen hebben nu een oppepprik gehaald. Dat komt neer op 62,1 procent van de Nederlanders van achttien jaar of ouder. Dit percentage op het coronadashboard wordt twee keer per week bijgewerkt.