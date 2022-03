Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (donderdag 3 maart) bekend zijn, samengebracht in drie grafieken.

De corona-afdelingen van ziekenhuizen hebben het in de afgelopen dag iets minder druk gekregen. Ze behandelen momenteel 1.411 mensen met het coronavirus. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 34 ziekenhuisbedden vrijgekomen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1.256 mensen bij wie een coronabesmetting is vastgesteld. Dat aantal gaat de laatste week flink heen en weer.

De intensive cares zorgen nu voor 155 coronapatiënten. Dat aantal is de laatste weken redelijk stabiel en schommelt tussen de 150 en 175.

193 mensen met corona in ziekenhuis opgenomen

De daling in de afgelopen dag komt doordat meer mensen het ziekenhuis hebben verlaten dan er zijn binnengekomen, maar de instroom neemt wel toe. In de afgelopen dag hebben ziekenhuizen 193 mensen met corona opgenomen.

In de afgelopen week belandden gemiddeld 152 mensen per dag in een ziekenhuis. Dat gemiddelde stijgt voor het eerst in bijna twee weken.

Onder de opgenomen patiënten die positief zijn getest op het coronavirus zijn ook mensen die om een andere reden in het ziekenhuis zijn beland. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn met hartproblemen of buikklachten. Na het doen van een coronatest blijkt dat ze positief zijn.

Anderen zijn opgenomen vanwege coronaklachten of omdat de coronabesmetting een andere aandoening erger heeft gemaakt. Het LCPS maakt geen onderscheid in de dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen patiënten die mét en patiënten die vanwege corona zijn opgenomen.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

Flinke stijging aantal positieve tests

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen is in het afgelopen etmaal opnieuw gestegen. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 58.301 coronagevallen doorgegeven aan het RIVM. Dat zijn er fors meer dan woensdag, toen 48.503 coronagevallen werden gemeld.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 270.061 positieve testuitslagen. Dat komt neer op gemiddeld 38.580 gevallen per dag.

De overheid hield er al rekening mee dat de versoepelingen van de coronaregels konden leiden tot een nieuwe opleving van het coronavirus. Daarom krijgen risicogroepen vanaf vrijdag opnieuw een boosterprik.

In Amsterdam kwamen afgelopen dag 2.670 nieuwe coronagevallen aan het licht. Rotterdam had 1.559 positieve tests en Utrecht 1.429. Daarna volgen Groningen (1.241), Breda (1.187), Den Haag (1.142) en Den Bosch (1.054). Rozendaal, onder de rook van Arnhem, is de enige gemeente zonder positieve tests.

Aantal positieve tests per dag

Acht sterfgevallen in afgelopen etmaal

In het afgelopen etmaal werden acht sterfgevallen bij het RIVM gemeld. Niet al deze mensen zijn per se in de afgelopen 24 uur overleden, want het duurt soms even voor een sterfgeval aan het instituut wordt doorgegeven.

Sinds de corona-uitbraak in Nederland zijn ruim 21.000 mensen aan COVID-19 overleden. In deze gevallen is officieel vastgesteld dat die ziekte de doodsoorzaak is. Het daadwerkelijke aantal overleden coronapatiënten is vrijwel zeker een stuk groter.

Doden en positieve tests per leeftijdscategorie

62 procent volwassenen geboosterd

In totaal hebben nu ruim 8,8 miljoen volledig gevaccineerde volwassenen een oppepprik gehaald. Dat komt neer op 61,9 procent van de Nederlanders van achttien jaar en ouder. Dit percentage op het coronadashboard wordt twee keer per week bijgewerkt.