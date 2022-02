Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (woensdag 23 februari) bekend zijn, samengebracht in drie grafieken.

Op de intensive cares in de Nederlandse ziekenhuizen liggen woensdag 163 coronapatiënten, het kleinste aantal sinds 19 oktober. Dinsdag lagen er 8 coronapatiënten meer op de ic's.

De totale ziekenhuisbezetting nam ook af, zo blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal worden nu nog 1.574 COVID-19-patiënten behandeld, een afname van 52 ten opzichte van een dag eerder.

Afgelopen etmaal werden 162 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Op de ic's ging het om 13 nieuwe opnames. Dat zijn er bij elkaar 22 minder dan dinsdag. Omdat meer patiënten werden ontslagen uit het ziekenhuis, nam de totale druk op de zorg toch iets af.

Patiënten die om een andere reden dan corona worden opgenomen maar wel positief testen op het virus, tellen ook mee in de dagelijkse ziekenhuiscijfers. Het LCPS maakt met zijn rapportage geen onderscheid in patiënten die mét of dóór corona zijn opgenomen.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

Gemiddelde aantal positieve tests daalt flink

In de afgelopen 24 uur zijn 41.481 positieve coronatests geregistreerd. Dat is een stijging van zo'n 7.000 positieve testen ten opzichte van dinsdag, maar het gemiddelde in de afgelopen zeven dagen daalt nog altijd flink.

Het RIVM meldde in de afgelopen week namelijk 287.352 positieve tests. Het is voor het eerst in één maand tijd dat er in zeven dagen minder dan 300.000 positieve testen zijn gemeld.

Gemiddeld komt het neer op 41.050 bevestigde besmettingen per dag. In een week tijd is het niveau met 39 procent gezakt en het is de elfde dag op rij dat het gemiddelde afneemt.

De deskundigen weten niet in hoeverre de stormen van de afgelopen dagen van invloed zijn geweest op de relatief lage besmettingscijfers. Op diverse plaatsen waren testlocaties gesloten. Los daarvan gaat het instituut er al langer van uit dat de piek van de huidige besmettingsgolf achter de rug is.

Aantal positieve tests per dag

11 sterfgevallen in afgelopen etmaal

In het afgelopen etmaal werden 11 sterfgevallen bij het RIVM gemeld. Niet al deze mensen zijn per se in de afgelopen 24 uur overleden, want het duurt soms even voor een sterfgeval aan het instituut wordt doorgegeven.

Sinds de corona-uitbraak in Nederland zijn ruim 21.000 mensen aan COVID-19 overleden. In deze gevallen is officieel vastgesteld dat die ziekte de doodsoorzaak is. Het daadwerkelijke aantal overleden coronapatiënten is vrijwel zeker een stuk groter.

Doden en positieve tests per leeftijdscategorie

Animo voor boosterprik blijft afnemen

Nog altijd daalt het aantal mensen dat de boosterprik tegen COVID-19 haalt. In de afgelopen week kregen bijna 65.000 mensen zo'n inenting, die de afweer tegen de ziekte moet versterken. Dat is het kleinste aantal sinds november.

In totaal hebben nu bijna 8,8 miljoen volledig gevaccineerde volwassenen een oppepprik gehaald. Dat is 61,5 procent van alle Nederlanders van achttien jaar en ouder. De waarde op het coronadashboard wordt twee keer per week bijgewerkt.

In Nederland krijgen momenteel alleen mensen van achttien jaar en ouder de boosterprik aangeboden. Vorige week zei de Gezondheidsraad dat jongeren van twaalf tot en met zeventien jaar niet per se geboosterd hoeven te worden.