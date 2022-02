Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (woensdag 9 februari) bekend zijn, samengebracht in drie grafieken. Het RIVM had aanvankelijk een onjuist getal gemeld. Het aantal besmettingen is inmiddels geüpdatet.

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares van Nederlandse ziekenhuizen is woensdag met 20 gedaald tot 206. Dat is het kleinste aantal sinds 28 oktober, zo valt op te maken uit de recentste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

In totaal liggen nu 1.531 mensen met corona in de ziekenhuizen, 49 minder dan dinsdag. Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1.325 covidpatiënten. Dat zijn er 29 minder dan de voorgaande dag.

Om het werk en daarmee de werkdruk over de ziekenhuizen te verdelen, worden patiënten over het land verspreid. Dinsdag zijn vier mensen verplaatst naar een andere regio. Op zondag en maandag waren het er op beide dagen vijf.

Het LCPS houdt niet bij hoeveel mensen vanwege COVID-19 zijn opgenomen en hoeveel besmette patiënten om een andere reden in het ziekenhuis zijn beland. "Voor het werk van het LCPS gaat het om de bezetting", legde waarnemend voorzitter Ina Kuper eerder uit.

Het RIVM maakt dit onderscheid wel. Het instituut maakte eerder bekend dat minder dan de helft van de besmette mensen die nu worden opgenomen daar belandt als een direct gevolg van de coronabesmetting. Diverse ziekenhuizen hebben laten weten dat momenteel tussen de 30 en 50 procent van de besmette patiënten niet vanwege corona wordt opgenomen.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

Niet 145.000, maar 86.623 positieve tests gemeld

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 86.623 positieve uitslagen van coronatests doorgegeven aan het RIVM. Aanvankelijk meldde het instituut bijna 145.000 positieve tests, maar daar waren ruim 57.000 meldingen bij opgeteld die al verwerkt waren.

In de afgelopen zeven dagen zijn 844.766 positieve tests geregistreerd, gemiddeld 120.681 per dag. Dat bleef bij de nieuwe berekening gelijk. Het komt neer op gemiddeld 110.000 gevallen per dag, het hoogste niveau ooit.

Dat aantal is wel vertekend door de vele achterstallige meldingen over een periode van drie weken. Deze meldingen zijn dinsdag binnengekomen, toen 395.000 positieve tests werden gemeld.

Aantal positieve tests per dag

Zeven sterfgevallen in afgelopen etmaal

In het afgelopen etmaal werden zeven sterfgevallen bij het RIVM gemeld. Niet al deze mensen zijn per se in de afgelopen 24 uur overleden, want het duurt soms even voor een sterfgeval aan het instituut wordt doorgegeven.

Sinds de corona-uitbraak in Nederland zijn meer dan 21.000 mensen aan de ziekte overleden. In deze gevallen is officieel vastgesteld dat COVID-19 de doodsoorzaak is. Het daadwerkelijke aantal overleden coronapatiënten is vrijwel zeker een stuk groter.

Doden en positieve tests per leeftijdscategorie

Boostervaccinatiegraad van 60,2 procent

Het percentage volledig gevaccineerde volwassenen die ook een boosterprik hebben gehad, staat sinds vandaag op 60,2 procent. Deze waarde op het coronadashboard wordt twee keer per week bijgewerkt.

In Nederland krijgen momenteel alleen mensen van achttien jaar en ouder de boosterprik aangeboden. Vorige week zei de Gezondheidsraad dat jongeren van twaalf tot en met zeventien jaar niet per se geboosterd hoeven te worden.