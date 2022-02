Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (dinsdag 8 februari) bekend zijn, samengebracht in drie grafieken. Het aantal besmettingen van het afgelopen etmaal is een stuk groter dan verwacht, doordat het RIVM de achterstand van de afgelopen weken heeft weggewerkt.

Momenteel liggen er 1.580 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat zijn er 87 meer dan maandag, blijkt uit de recentste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Maandag werd de grootste stijging sinds eind 2020 gemeten, hoewel de cijfers op maandagen vaak hoger zijn dan in de rest van de week.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1.354 coronapatiënten. Dat zijn er 75 meer dan maandag. Op de intensive cares nam het aantal met 12 toe tot 226.

Het LCPS houdt niet bij hoeveel mensen vanwege COVID-19 zijn opgenomen en hoeveel patiënten om een andere reden in het ziekenhuis zijn beland, maar toevallig ook besmet zijn. "Voor het werk van het LCPS gaat het om de bezetting", legde waarnemend voorzitter Ina Kuper eerder uit.

Het RIVM maakt dit onderscheid wel. Het instituut maakte eerder bekend dat minder dan de helft van de besmette mensen die nu worden opgenomen daar belandt als een direct gevolg van de coronabesmetting. Diverse ziekenhuizen hebben laten weten dat momenteel tussen de 30 en 50 procent van de besmette patiënten niet vanwege corona wordt opgenomen.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

Bijna 400.000 positieve tests door wegwerken achterstand

Bij het RIVM zijn in het afgelopen etmaal 394.759 coronagevallen geregistreerd. Dit komt doordat de achterstand die het RIVM de afgelopen weken had nu is weggewerkt.

De GGD's namen tot vandaag de meldingen vanuit de teststraten en de informatie uit het bron- en contactonderzoek op in twee aparte systemen. De gegevens vanuit het bron- en contactonderzoek werden handmatig ingevuld.

Vanaf vandaag gaan de nieuwe testresultaten en de nog niet gemelde eerdere resultaten rechtstreeks vanuit de teststraten naar het RIVM. Door deze inhaalslag meldt het RIVM dinsdag een extra groot aantal positieve tests.

Aantal positieve tests per dag

Acht sterfgevallen in afgelopen etmaal

In het afgelopen etmaal werden acht sterfgevallen bij het RIVM gemeld. Niet al deze mensen zijn per se in de afgelopen 24 uur overleden, want het duurt soms even voor een sterfgeval aan het instituut wordt doorgegeven.

Sinds de corona-uitbraak in Nederland zijn meer dan 21.000 mensen aan de ziekte overleden. In deze gevallen is officieel vastgesteld dat COVID-19 de doodsoorzaak is. Het daadwerkelijke aantal overleden coronapatiënten is vrijwel zeker een stuk groter.

Doden en positieve tests per leeftijdscategorie

Boostervaccinatiegraad van 60,2 procent

Het percentage volledig gevaccineerde volwassenen die ook een boosterprik hebben gehad, staat sinds vandaag op 60,2 procent. Deze waarde op het coronadashboard wordt twee keer per week bijgewerkt.

In Nederland krijgen momenteel alleen mensen van achttien jaar en ouder de boosterprik aangeboden. Vorige week zei de Gezondheidsraad dat jongeren van twaalf tot en met zeventien jaar niet per se geboosterd hoeven te worden.