Volgens eerste gegevens uit het buitenland is de omikronvariant van het coronavirus besmettelijker dan de deltavariant, maar hebben mensen die ermee besmet raken een kleinere kans om in het ziekenhuis te belanden. Dat klinkt positief, maar NU.nl legt uit hoe deze combinatie toch tot meer ziekenhuisopnames kan leiden.

We leggen dit uit aan de hand van twee fictieve voorbeelden.

Voorbeeld 1: Een variant die minder besmettelijk is, maar waarbij de kans op ziekenhuisopname groter is.

We beginnen met 10.000 besmettingen op dag 1. In dit voorbeeld is het reproductiegetal (R-waarde) 1,15. Dit betekent dat iedere besmettelijke persoon op zijn of haar beurt 1,15 anderen besmet.

Als dit een maand zo doorgaat, dan zitten we aan het einde van die maand op circa 20.000 besmettingen per dag. Als 1 procent van de besmette personen in het ziekenhuis terechtkomt, dan gaat het aan het einde van die maand om zo'n 200 ziekenhuisopnames per dag.

Voorbeeld 2: Een variant die anderhalf keer zo besmettelijk is, maar waarbij de kans op ziekenhuisopname de helft kleiner is.

We beginnen in dit voorbeeld opnieuw bij ons startpunt: 10.000 besmettingen per dag. Omdat het hier om een anderhalf keer zo besmettelijke variant gaat, zou in dit fictieve voorbeeld de R-waarde stijgen naar 1,7.

Als we dit een maand laten doorgaan, zitten we aan het eind van die maand op ruim 140.000 besmettingen per dag.

Maar de variant in dit voorbeeld leidt tot half zoveel ziekenhuisopnames. Dit betekent dat 0,5 procent van de besmette personen in het ziekenhuis belandt. Aan het einde van de maand gaat het dan om zo'n 700 opnames per dag.

Het gaat hierbij natuurlijk om een voorbeeld, maar het laat zien dat een minder ziekmakend, maar besmettelijker virus alsnog gevaarlijker kan zijn dan een variant waarbij dit omgekeerd is.