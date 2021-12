Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (zaterdag 18 december) bekend zijn, samengebracht in drie grafieken.

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal weer gedaald. Er liggen nu 2.354 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis. Dat zijn er ongeveer 100 minder dan vrijdag. Dat staat in de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS).

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen daalt al enkele dagen achter elkaar. Woensdag was sprake van een flinke daling, met 122. In de afgelopen zeven dagen hebben de ziekenhuizen gemiddeld 245 nieuwe patiënten opgenomen, het laagste niveau sinds 15 november. Het gemiddelde daalt voor de zevende dag op rij.

Verpleegafdelingen behandelen nu 1.736 mensen met COVID-19. Dat zijn er 98 minder vergeleken met vrijdag. Er werden 204 nieuwe patiënten opgenomen. Op de intensive cares liggen 618 coronapatiënten, 4 minder dan vrijdag. Op de ic's zijn 29 nieuwe patiënten opgenomen.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

Aantal positieve tests neemt af

In het afgelopen etmaal zijn 14.742 positieve testen geregistreerd. Dat zijn er 653 minder dan een dag eerder en iets minder dan het gemiddelde in de afgelopen zeven dagen (14.758).

Het zevendaagse gemiddelde is voor de dertiende dag op rij gedaald. Vrijdag lag het gemiddelde nog op 15.190 positieve testen per dag.

Aantal positieve tests per dag

Vijftig coronapatiënten overleden

In de afgelopen 24 uur werden 50 sterfgevallen als gevolg van een coronabesmetting doorgegeven aan het RIVM. Sinds de uitbraak van COVID-19 in Nederland zijn al zeker 20.000 mensen overleden aan de ziekte.

In de afgelopen week overleden gemiddeld bijna 50 coronapatiënten per dag. Dat is iets lager dan het niveau in de voorgaande dagen.

In deze gevallen is officieel vastgesteld dat iemand is overleden aan COVID-19. Het daadwerkelijke dodental ligt vrijwel zeker een stuk hoger.