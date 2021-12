Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (vrijdag 10 december) bekend zijn, samengebracht in drie grafieken.

Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen is in het afgelopen etmaal afgenomen. Het aantal patiënten op de intensive cares is juist gestegen, blijkt uit de recentste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

In totaal liggen nu 2.783 mensen met COVID-19 in een ziekenhuisbed, een daling van 47 patiënten ten opzichte van 24 uur eerder. 2.148 van hen liggen op een verpleegafdeling, 56 minder dan donderdag.

In de afgelopen 24 uur werden 273 coronapatiënten in de klinieken opgenomen, maar doordat er nog meer mensen overleden of de afdeling mochten verlaten, nam het totale aantal door coronapatiënten bezette bedden toch af.

Op de ic's liggen vrijdag 635 ernstig zieke mensen met COVID-19. Dat zijn er 9 meer dan een etmaal geleden. Er werden 52 coronapatiënten op de ic's opgenomen, maar doordat er ook mensen overleden of de afdeling mochten verlaten, nam de totale bezetting op de ic's minder toe.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

Aantal nieuwe positieve tests blijft dalen

Het aantal nieuwe coronagevallen is verder gedaald. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 17.562 positieve tests geregistreerd. Dat is het kleinste aantal sinds 14 november, bijna een maand geleden.

In de afgelopen zeven dagen noteerde het RIVM 140.208 positieve tests (gemiddeld 20.030 per dag). Dat is 7 procent minder dan in de week ervoor. Het is de grootste afname op weekbasis sinds 30 september, voor het begin van de huidige golf.

Aantal positieve tests per dag

85 coronapatiënten overleden

In de afgelopen 24 uur werden 85 sterfgevallen als gevolg van een coronabesmetting doorgegeven aan het RIVM. Daardoor zijn sinds de uitbraak van COVID-19 in Nederland nu zeker twintigduizend mensen overleden aan de ziekte. Het totale aantal staat sinds vrijdag op 20.004.

In deze gevallen is officieel vastgesteld dat iemand is overleden aan COVID-19. Het daadwerkelijke dodental ligt vrijwel zeker een stuk hoger.

Doden en positieve tests per leeftijdscategorie

Vaccinatiegraad ligt op 83,7 procent

83,7 procent van alle Nederlanders van twaalf jaar of ouder is inmiddels volledig tegen COVID-19 gevaccineerd. Het aantal vaccinaties wordt iedere dinsdag en donderdag bijgewerkt op het coronadashboard van de Rijksoverheid.

In Nederland zijn ruim 24,2 miljoen coronaprikken gezet. Het aantal prikken is in de laatste weken aanzienlijk langzamer gestegen dan aan het begin van afgelopen zomer. Toen werden ongeveer 1,5 miljoen prikken per week gezet, terwijl dat er op dit moment wekelijks zo'n 110.000 zijn.

Sinds 24 november melden wij het percentage Nederlanders van twaalf jaar of ouder die volledig tegen COVID-19 zijn gevaccineerd. Voorheen meldden we alleen het percentage gevaccineerde volwassenen. Doordat de vaccinatiegraad onder Nederlanders van twaalf tot achttien jaar lager is dan onder volwassenen, is het percentage dat we nu melden lager.

Ruim 850.000 boosterprikken gezet

In totaal zijn er nu ruim 852.000 boosterprikken en derde prikken gezet, zo blijkt uit het coronadashboard. In Nederland kunnen mensen met een afweerstoornis sinds oktober een derde prik krijgen.

Zestigplussers komen sinds medio november in aanmerking voor een boosterprik. De oudste ouderen zijn als eersten aan de beurt. De boosterprik is een oppepper voor na de eerdere coronaprikken.

De GGD's zetten nu gemiddeld ruim 250.000 boosterprikken per week, maar streven naar 750.000 per week. Ook ziekenhuizen en zorginstellingen zijn bij de boostercampagne betrokken. Sinds het begin van de boostercampagne hebben de GGD's, ziekenhuizen en zorginstellingen in totaal ruim 330.000 prikken gezet.