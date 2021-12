Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (donderdag 9 december) bekend zijn, samengebracht in drie grafieken.

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is donderdag nagenoeg gelijk gebleven, blijkt uit de recentste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Er liggen nu in totaal 2.830 mensen met COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 6 meer dan woensdag.



Op de verpleegafdelingen worden momenteel 2.204 coronapatiënten behandeld, 6 meer dan een dag eerder. Op de intensive cares bleef het aantal coronapatiënten gelijk, 626.



In het afgelopen etmaal werden er 297 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Op de ic's werden 33 patiënten met corona opgenomen.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

19.838 positieve tests

Voor de derde dag op rij is het aantal positieve coronatests onder de 20.000 uitgekomen. Ten opzichte van de afgelopen dagen zien we wel een stijging. Het RIVM registreerde tussen woensdagochtend en donderdagochtend 19.838 positieve tests.

Het RIVM heeft de indruk dat het aantal besmettingen momenteel daadwerkelijk voorzichtig daalt, en dat het geen vertekend beeld is. Minder mensen maken een afspraak om zich te laten testen, mensen houden zich beter aan gedragsregels, in het rioolwater worden minder virusdeeltjes gevonden en het reproductiegetal gaat omlaag, aldus het instituut.

Het gemiddelde daalde iets in vergelijking met het niveau van woensdag. In de afgelopen zeven dagen noteerde het RIVM 144.254 positieve tests, gemiddeld 20.608 per dag.

Aantal positieve tests per dag

78 mensen overleden

In de afgelopen dag werden 78 sterfgevallen als gevolg van een coronabesmetting doorgegeven aan het RIVM. Dat is het grootste aantal sinds 23 februari. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil overigens niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het instituut 396 sterfgevallen, gemiddeld bijna 57 per dag. Ook dat is het hoogste niveau sinds 23 februari.

Doden en positieve tests per leeftijdscategorie

Vaccinatiegraad ligt op 83,4 procent

83,4 procent van alle Nederlanders van twaalf jaar of ouder is inmiddels volledig tegen COVID-19 gevaccineerd. Het aantal vaccinaties wordt iedere dinsdag en donderdag bijgewerkt op het coronadashboard.

Sinds 24 november melden wij het percentage Nederlanders van twaalf jaar of ouder dat volledig tegen COVID-19 is gevaccineerd. Voorheen meldden we alleen het percentage gevaccineerde volwassenen. Omdat de vaccinatiegraad onder Nederlanders in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar lager is dan onder de volwassenen, is het percentage nu lager dan we eerst meldden.

Ruim 24 miljoen coronaprikken gezet

In Nederland zijn ruim 24,2 miljoen coronaprikken gezet. Het aantal prikken is in de laatste weken aanzienlijk langzamer gestegen dan aan het begin van afgelopen zomer. Toen werden ongeveer 1,5 miljoen prikken per week gezet, terwijl dat er op dit moment wekelijks zo'n 110.000 zijn.

Afgelopen vrijdag kregen ongeveer 173.000 tachtigplussers een derde prik. Mensen met een verzwakt immuunsysteem kunnen sinds een aantal weken een extra inenting krijgen, omdat ze bij de eerste twee prikken misschien niet genoeg antistoffen tegen het coronavirus hebben aangemaakt.

Mensen worden uitgenodigd op basis van hun geboortejaar. Inmiddels worden mensen die in 1947 geboren zijn voor een boosterprik uitgenodigd. Rond de jaarwisseling moeten alle zestigplussers aan de beurt zijn geweest.