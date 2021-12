Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (dinsdag 7 december) bekend zijn, samengebracht in drie grafieken.

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag voor de derde dag op rij toegenomen, zo valt te lezen in de recentste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen er nu 2.826 mensen met COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 81 meer dan maandag. Het is het grootste aantal sinds afgelopen dinsdag.

Op de intensive cares liggen nu 624 coronapatiënten, 13 meer dan een dag eerder. Half mei lagen er voor het laatst zoveel covidpatiënten op de ic's. Op de verpleegafdelingen worden momenteel 2.202 coronapatiënten behandeld, 68 meer dan maandag.

In het afgelopen etmaal werden 321 coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Op de ic's werden 36 patiënten met COVID-19 opgenomen.

In de afgelopen week schommelde het aantal opgenomen patiënten rond de 2.750.

18.017 positieve tests gemeld

Tussen maandag en dinsdag zijn 18.017 positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er minder dan een dag eerder (21.053) en het aantal is 14,8 procent kleiner dan het weekgemiddelde (21.140).

In Rotterdam kwamen tussen maandag en dinsdag 638 coronagevallen aan het licht en in Amsterdam 632. In Den Haag kregen 402 mensen een positieve testuitslag, in Tilburg 319 en in Utrecht 315. Alleen op Texel, Ameland en Vlieland en in Renswoude (provincie Utrecht) werd in de afgelopen 24 uur geen enkele bewoner positief getest.

Het aantal positieve tests schommelde in de afgelopen dagen tussen de 20.000 en 24.000, met uitzondering van woensdag toen er een storing bij de GGD's was. Dat aantal werd zaterdag bijgesteld.

In de teststraten worden ongeveer 100.000 mensen per dag getest. In de laatste weken valt 20 tot 25 procent van alle tests daar positief uit.

68 coronagerelateerde sterfgevallen

In het afgelopen etmaal zijn 68 meldingen over aan COVID-19 gerelateerde sterfgevallen binnengekomen bij het RIVM. Dat wil niet zeggen dat al deze personen in de afgelopen 24 uur zijn overleden, want soms duurt het een tijdje voordat het sterfgeval aan het RIVM is doorgegeven.

Vaccinatiegraad ligt op 83,4 procent

83,4 procent van alle Nederlanders van twaalf jaar en ouder is inmiddels volledig tegen COVID-19 gevaccineerd. Het aantal vaccinaties wordt iedere dinsdag en donderdag bijgewerkt op het coronadashboard.

Sinds 24 november melden wij het percentage Nederlanders van twaalf jaar en ouder dat volledig tegen COVID-19 is gevaccineerd. Voorheen meldden we alleen het percentage gevaccineerde volwassenen. Omdat de vaccinatiegraad onder Nederlanders tussen de twaalf en achttien jaar lager is dan onder enkel de volwassenen, is het percentage nu lager dan we eerst meldden.

Ruim 24 miljoen coronaprikken gezet

In Nederland zijn in totaal ruim 24,2 miljoen coronaprikken gezet. Het aantal prikken is in de laatste weken aanzienlijk langzamer gestegen dan aan het begin van afgelopen zomer. Toen werden ongeveer 1,5 miljoen prikken per week gezet, terwijl dat er op dit moment wekelijks zo'n 110.000 zijn.

Afgelopen vrijdag kregen ongeveer 173.000 tachtigplussers een derde prik. Mensen met een verzwakt immuunsysteem kunnen sinds een aantal weken een extra inenting krijgen, omdat ze bij de eerste twee prikken misschien niet genoeg antistoffen tegen het coronavirus hebben aangemaakt.

Mensen worden uitgenodigd op basis van hun geboortejaar. Inmiddels worden mensen die in 1943 geboren zijn voor een boosterprik uitgenodigd. Rond de jaarwisseling moeten alle zestigplussers aan de beurt zijn geweest.