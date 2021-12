Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (zaterdag 4 december) bekend zijn, samengebracht in vier grafieken.

In totaal zijn er nu 2.670 coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen. Dat zijn 58 patiënten minder dan een etmaal geleden, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

De verpleegafdelingen behandelen momenteel 2.073 coronapatiënten, een daling van 52 mensen ten opzichte van een etmaal geleden. Een dag eerder nam het aantal mensen met COVID-19 in de klinieken al af met 83 patiënten.

Op de intensive care (ic) nam het aantal mensen met COVID-19 af met 6 tot 597. Er werden 29 nieuwe patiënten op de ic's opgenomen. Het is voor het eerst in bijna drie weken dat er op één dag minder dan 30 nieuwe opnames van Covidpatiënten op de ic's waren.

Afgelopen etmaal werden op de verpleegafdelingen 281 nieuwe coronapatiënten binnengebracht.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

22.723 positieve tests gemeld

Tussen vrijdag en zaterdag zijn 22.723 positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er meer dan een dag eerder en het aantal ligt bijna 5 procent hoger dan het weekgemiddelde van 21.666.

Het aantal positieve tests schommelt de afgelopen dagen tussen de 20.000 en 24.000, met uitzondering van woensdag toen er er een storing was bij de GGD.

In de teststraten worden ongeveer 100.000 mensen per dag getest. De laatste weken valt 20 tot 25 procent van alle tests daar positief uit.

Aantal positieve tests per dag

RIVM registreert 56 sterfgevallen

Het RIVM kreeg tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend 56 meldingen dat iemand aan de gevolgen van het coronavirus was overleden. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen 24 uur zijn gestorven.

In de onderstaande infographic zijn het aantal positieve tests en het aantal sterfgevallen per leeftijdsgroep te zien. Blauw staat voor positieve tests en rood voor sterfgevallen.

Doden en positieve tests per leeftijdscategorie

Vaccinatiegraad ligt op 83,4 procent

83,4 procent van alle Nederlanders van twaalf jaar en ouder is inmiddels volledig tegen COVID-19 gevaccineerd. Het aantal vaccinaties wordt iedere dinsdag en donderdag bijgewerkt op het coronadashboard.

Sinds 24 november melden wij het percentage Nederlanders van twaalf jaar en ouder dat volledig is gevaccineerd tegen COVID-19. Voorheen meldden we dit percentage op basis van iedereen ouder dan achttien jaar. Omdat de vaccinatiegraad van de Nederlanders tussen twaalf en achttien jaar lager is dan de oudere bevolking, is het percentage nu lager dan we eerst meldden.

In Nederland zijn in totaal ruim 24,2 miljoen coronaprikken gezet. Het aantal prikken is in de laatste weken aanzienlijk langzamer gestegen dan aan het begin van afgelopen zomer. Toen werden ongeveer 1,5 miljoen prikken per week gezet, terwijl dat er op dit moment wekelijks zo'n 110.000 zijn.

Volgens de wekelijkse vaccinatiecijfers van het RIVM hebben inmiddels ruim 89.000 mensen een derde prik gekregen. Mensen met een verzwakt immuunsysteem kunnen sinds een aantal weken een extra inenting krijgen, omdat ze bij de eerste twee prikken misschien niet genoeg antistoffen tegen het coronavirus hebben aangemaakt. Inmiddels worden mensen die geboren zijn in 1941 uitgenodigd voor een boosterprik.