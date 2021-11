Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (zondag 28 november) bekend zijn, samengebracht in vier grafieken.

Op dit moment liggen 2.650 coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen, blijkt uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er twintig meer dan zaterdag.

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 2.091 coronapatiënten, 22 meer dan gisteren. Op de intensive cares liggen nu 551 patiënten, 4 minder dan afgelopen etmaal. Acht Nederlandse patiënten met COVID-19 liggen in een Duits ziekenhuis.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

22.193 positieve tests gemeld bij RIVM

Tussen zaterdag en zondag zijn 22.193 positieve coronatests geregistreerd. Het is de veertiende dag op rij dat het dagelijkse cijfer boven de 20.000 gevallen uitkomt. Sindsdien schommelt het aantal positieve tests tussen de 20.000 en 24.000.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 157.540 positieve tests. Gemiddeld komt dat neer op 22.506 nieuwe gevallen per dag, een nieuw record.

Het totaal over de afgelopen zeven dagen ligt 7 procent hoger dan het totaal over de week ervoor. Dat is het laagste 'groeigetal' sinds 6 oktober. Vorige week zondag lag het weektotaal ruim 56 procent hoger dan in de week daarvoor.

Dat het aantal positieve tests wat lijkt af te vlakken, wil niet zeggen dat het aantal besmettingen ook echt afvlakt. De teststraten van de GGD's zitten tegen hun maximale capaciteit aan.

In de teststraten worden ongeveer 100.000 mensen per dag getest. De laatste weken valt 20 tot 25 procent van alle tests daar positief uit. Dat komt ongeveer overeen met de ruim 20.000 positieve tests per dag die Nederland nu al ruim anderhalve week heeft.

Aantal positieve tests per dag

45 mensen overleden

Het RIVM registreerde de afgelopen dag 45 sterfgevallen van coronapatiënten. Voor een zondag is dat het grootste aantal sinds 7 februari. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn gestorven.

In de onderstaande infographic zijn het aantal positieve tests en het aantal sterfgevallen per leeftijdsgroep te zien. Blauw staat voor positieve tests en rood voor sterfgevallen.

Doden en positieve tests per leeftijdscategorie

Vaccinatiegraad ligt op 83 procent

83 procent van alle Nederlanders ouder dan twaalf jaar is inmiddels volledig tegen COVID-19 gevaccineerd. Het aantal vaccinaties wordt iedere dinsdag en donderdag bijgewerkt op het coronadashboard.

In Nederland zijn in totaal ruim 24,2 miljoen coronaprikken gezet. Het aantal prikken is in de laatste weken aanzienlijk langzamer gestegen dan aan het begin van afgelopen zomer. Toen werden ongeveer 1,5 miljoen prikken per week gezet, terwijl dat er op dit moment wekelijks zo'n 110.000 zijn.

Volgens de wekelijkse vaccinatiecijfers van het RIVM hebben inmiddels ruim 89.000 mensen een derde prik gekregen. Mensen met een verzwakt immuunsysteem kunnen sinds een aantal weken een extra inenting krijgen, omdat ze bij de eerste twee prikken misschien niet genoeg antistoffen tegen het coronavirus hebben aangemaakt. Sinds donderdag worden mensen die zijn geboren in 1939 uitgenodigd voor een boosterprik.