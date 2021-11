Demissionair premier Mark Rutte begrijpt dat Nederlanders volgende week 'gewoon' Sinterklaas willen vieren. Hij hoopt dat tijdens de feestdagen de thuisbezoekregels worden nageleefd en heeft daarnaast één extra boodschap voor de jongere kinderen: 'Ga de komende drie weken even niet naar opa en oma toe'.

Dit zijn de regels voor thuisbezoekjes: Ontvang maximaal vier personen, kinderen onder de 12 tellen niet mee.

Ontvang één keer bezoek per dag

Doe een zelftest voor je op bezoek gaat of bezoek ontvangt

Houd 1,5 meter afstand tot personen buiten het eigen gezin

Wees extra voorzichtig met zeventigplussers en kinderen onder de 12

Volgens het kabinet moeten jonge kinderen de komende tijd proberen om even niet langs hun grootouders te gaan. "Anders zouden veel ouderen snel besmet kunnen raken door de kleintjes", vertelde Rutte.

In de afgelopen week testten 32.000 vijf- tot en met veertienjarigen positief op het coronavirus. Dat komt neer op zo'n 20 procent van alle positieve testen van vorige week (154.000).

Kinderen merken vaak zelf weinig van een coronabesmetting, maar kunnen het virus wel verder verspreiden. Dat terwijl ouderen juist sneller ernstig ziek kunnen raken.

Rutte hoopt dat Sinterklaas dit jaar daarom zonder opa en oma wordt gevierd. "Doe het alleen als het niet anders kan, want de situatie is dan echt kwetsbaar." Als Nederlanders tóch hun grootouders erbij willen hebben, dan worden zij geadviseerd om afstand te houden en zelftesten af te nemen voor het bezoek.

De premier erkent dat er sprake kan zijn van een dilemma. "Maar we moeten het aantal contactmomenten zoveel mogelijk terugbrengen." Of Kerstmis wél 'gewoon' gevierd kan worden, weet de premier nog niet. "Daarover kan ik absoluut nog geen garanties geven. We weten dat dit maatregelenpakket écht nodig is voor de komende drie weken. Het kan zijn dat ze doorlopen tot in de kersttijd."