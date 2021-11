Iedereen vanaf achttien jaar kan straks een boosterprik tegen COVID-19 krijgen, besloot het demissionaire kabinet begin november. NUjij'ers vroegen zich af: waarom zou je zo'n booster halen als je niet oud en/of kwetsbaar bent? NU.nl legde die vragen voor aan de Gezondheidsraad.

Wat doet een boosterprik?

"De bescherming die de vaccins bieden, is nog altijd erg hoog. Toch zien we dat die na een tijdje wat afneemt", zegt een woordvoerder van de raad. "We gaan ervan uit dat dat doorzet en dat de bescherming steeds iets minder wordt."

Een boosterprik is bedoeld als oppepper. Door de prik maakt je lichaam antilichamen aan, die nodig zijn om je te beschermen tegen COVID-19. Je bent daarna dus beter beschermd.

Wie mogen een boosterprik halen?

Eerst zijn zestigplussers, bewoners van zorginstellingen en zorgpersoneel dat met patiënten werkt aan de beurt. "Daar is het grootste effect te halen", stelt de woordvoerder. Gevaccineerde ouderen zijn namelijk iets minder goed beschermd dan jongeren. Zij lopen dus meer risico.

"Maar ook bij jongere groepen zien we een heel lichte afname in de bescherming tegen ernstige ziekte." Daarom is de booster er straks voor iedereen vanaf achttien jaar, en wordt daarbij gewerkt van oud naar jong.

Waarom zou je een boosterprik halen als je niet oud of kwetsbaar bent?

Om twee redenen:

1. Je bent zelf beter en langer beschermd tegen ernstige ziekte.

"De booster zorgt ervoor dat je op hoog niveau beschermd bent, ook tegen ziekenhuisopname", zegt de woordvoerder. De Gezondheidsraad heeft ook naar eventuele bijwerkingen gekeken. "Die vallen mee bij een boosterprik. Het is dus voor iedereen zinvol en verantwoord om een booster te halen."

Zonder booster is de bescherming dus niet ineens nul, maar er valt wel iets te winnen.

2. Je beschermt ook anderen beter.

"Alle vaccins bieden een heel hoge bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname. Gemiddeld zo'n 95 procent", zegt de woordvoerder. Als zonder vaccinaties honderd mensen met coronagerelateerde klachten in het ziekenhuis zouden belanden, dan zijn dat er na inenting nog maar vijf (5 procent van honderd besmette personen).

Maar als er heel veel besmettingen zijn, wordt ook de groep met mensen die in het ziekenhuis belanden groter. Als je bijvoorbeeld een groep hebt van 40.000 besmette hebt, dan zijn er 2.000 ernstig zieken (5 procent van 40.000 besmette personen).

Als de ziekenhuizen vol raken, is er geen plek meer voor andere patiënten en hun geplande behandelingen, zoals heupoperaties, transplantaties en chemokuren. Die worden dan uitgesteld. Dat vergroot de kans dat die patiënten nog zieker worden dan ze al waren.

Met een boosterprik ben je beter beschermd tegen ernstige ziekte, bescherm je anderen tegen corona én bescherm je zieken tegen uitgestelde zorg.

Lost de boosterprik nu alles op?

"Als je kijkt naar de pandemie zijn andere dingen nog belangrijker. Zoals goede maatregelen, waaraan mensen zich ook echt houden. En dat mensen überhaupt gevaccineerd zijn. Die dingen hebben meer effect dan de boosters. Maar toch is ook hier dus nog winst te halen."