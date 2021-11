Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (vrijdag 26 november) bekend zijn, samengebracht in vier grafieken.

Op dit moment liggen 2.598 coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen, blijkt uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 53 meer dan donderdag.

Zorgverleners op de intensive cares (ic's) behandelen momenteel 528 coronapatiënten, een daling van 2 patiënten ten opzichte van 24 uur geleden.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 2.070 coronapatiënten. Dat zijn er 55 meer dan een dag geleden.

Afgelopen etmaal werden 384 nieuwe patiënten op de verpleegafdelingen opgenomen. Maar doordat er meer mensen ontslagen of overgeplaatst werden of zijn overleden, nam het totale aantal patiënten minder snel toe.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

21.350 positieve tests gemeld bij RIVM

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 21.350 positieve coronatests geregistreerd. Het is de elfde dag op rij dat het dagelijkse cijfer boven de grens van 20.000 gevallen uitkomt.

Woensdag werd nog een recordaantal van 23.789 positieve tests gemeld. Het dagcijfer ligt opnieuw boven het zevendaagse gemiddelde (22.218).

Aantal positieve tests per dag

59 sterfgevallen gemeld

Het RIVM ontving 59 meldingen over coronagerelateerde sterfgevallen. Dat zijn er 2 minder dan donderdag. Deze personen zijn niet per se in de afgelopen 24 uur overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De registratie van de sterfgevallen kan even duren.

Tot nu toe zijn iets meer dan 19.000 inwoners van Nederland overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

In de onderstaande infographic zijn het aantal positieve tests en het aantal sterfgevallen per leeftijdsgroep te zien. Blauw staat voor positieve tests en rood voor sterfgevallen.

Doden en positieve tests per leeftijdscategorie

Vaccinatiegraad ligt op 83 procent

83 procent van alle Nederlanders ouder dan twaalf jaar is inmiddels volledig tegen COVID-19 gevaccineerd. Het aantal vaccinaties wordt iedere dinsdag en donderdag bijgewerkt op het coronadashboard.

In Nederland zijn in totaal ruim 24,2 miljoen coronaprikken gezet. Het aantal prikken is in de laatste weken aanzienlijk langzamer gestegen dan aan het begin van afgelopen zomer. Toen werden ongeveer 1,5 miljoen prikken per week gezet, terwijl dat er op dit moment wekelijks zo'n 110.000 zijn.

Volgens de wekelijkse vaccinatiecijfers van het RIVM hebben inmiddels ruim 89.000 mensen een derde prik gekregen. Mensen met een verzwakt immuunsysteem kunnen sinds een aantal weken een extra inenting krijgen, omdat ze bij de eerste twee prikken misschien niet genoeg antistoffen tegen het coronavirus hebben aangemaakt. Sinds donderdag worden mensen die zijn geboren in 1939 uitgenodigd voor een boosterprik.