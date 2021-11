Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (zaterdag 13 november) bekend zijn, samengebracht in vier grafieken. Door een storing bij de koepel van de GGD's kunnen de cijfers over de positieve tests vertekend zijn.

In het afgelopen etmaal zijn er 267 coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen. Dat zijn er 8 meer dan vrijdag. De verpleegafdelingen namen 228 coronapatiënten op en de intensive cares 39.

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) behandelen de ziekenhuizen nu in totaal 1.790 mensen vanwege COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Van hen liggen er 365 op de ic en 1.425 op een verpleegafdeling.

In de afgelopen 24 uur steeg het aantal opgenomen coronapatiënten met 35. In het etmaal ervoor waren er 56 mensen met corona bij gekomen. Op de ic's liggen nu 13 coronapatiënten meer dan een dag eerder.

Op de intensive cares liggen momenteel 478 patiënten met andere klachten dan COVID-19. Er liggen nu in totaal 843 mensen op de ic. De ziekenhuizen zijn druk bezig de capaciteit van de ic's uit te breiden, omdat verwacht wordt dat het aantal coronapatiënten nog flink gaat stijgen.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

Bijna 14.000 positieve tests

Het RIVM meldt zaterdag 13.902 positieve coronatests. Dat zijn er minder dan vrijdag, toen het instituut 16.287 positieve testresultaten registreerde.

In de afgelopen zeven dagen testten 93.573 mensen positief, gemiddeld 13.368 per dag. Dat is het hoogste gemiddelde sinds de uitbraak van COVID-19. Het is tevens de tiende dag op rij met meer dan 10.000 positieve tests. Het gemiddelde stijgt voor de 44e dag op rij.

Amsterdam telt zoals gebruikelijk de meeste positieve tests. In de hoofdstad werd het coronavirus bij 592 mensen aangetroffen. Den Haag had 374 bevestigde besmettingen en Rotterdam 386. Daarna volgen Utrecht (345) en Amersfoort (215). In vier gemeenten testte geen enkele inwoner positief: Vlieland, Schiermonnikoog, Rozendaal en Landsmeer.

Aantal positieve tests per dag

Door storing komende dagen vertraging bij GGD's

Door een telecomstoring bij de GGD GHOR, de koepel van de GGD's, treedt er de komende dagen vertraging op bij het doorgeven van de besmettingscijfers aan het RIVM en bij het bron- en contactonderzoek. GGD GHOR meldt dat er hard wordt gewerkt om de achterstand in te lopen.

De storing begon op zaterdagochtend en was in het begin van de middag weer opgelost. Een woordvoerder van de GGD zegt dat medewerkers de komende dagen ook in de avond gaan werken om zo snel mogelijk weer bij te zijn met het doorgeven van de besmettingen. Mensen die nog wachten op hun testuitslag krijgen daar door de storing mogelijk ook pas later bericht van dan gebruikelijk.

33 sterfgevallen gemeld

Het RIVM ontving 33 meldingen over coronagerelateerde sterfgevallen. Deze personen zijn niet per se in de afgelopen 24 uur overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De registratie van de sterfgevallen kan even duren.

Tot nu toe zijn ruim 18.000 inwoners van Nederland overleden aan de gevolgen van het coronavirus. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM het overlijden van 178 coronapatiënten, gemiddeld ruim 25 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 29 maart.

In de onderstaande infographic zijn het aantal positieve tests en het aantal sterfgevallen per leeftijdsgroep te zien. Blauw staat voor positieve tests en rood voor sterfgevallen.

Doden en positieve tests per leeftijdscategorie

Vaccinatiegraad ligt op 84,4 procent

84,4 procent van de Nederlandse volwassenen is inmiddels volledig tegen COVID-19 gevaccineerd. Het aantal vaccinaties wordt iedere dinsdag en donderdag bijgewerkt op het coronadashboard.

In Nederland zijn in totaal ruim 24,1 miljoen coronaprikken gezet. Het aantal prikken is in de laatste weken aanzienlijk langzamer gestegen dan aan het begin van de zomer. Toen werden ongeveer 1,5 miljoen prikken per week gezet, terwijl dat er op dit moment wekelijks zo'n 110.000 zijn.

Volgens de wekelijkse vaccinatiecijfers van het RIVM hebben inmiddels ruim 75.000 mensen een derde prik gekregen. Mensen met een verzwakt immuunsysteem kunnen sinds een aantal weken een extra inenting krijgen, omdat ze bij de eerste twee prikken misschien niet genoeg antistoffen tegen het coronavirus hebben aangemaakt.