Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (dinsdag 9 november) bekend zijn, samengebracht in vier grafieken.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang dagelijks een melding van de corona-update

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag gestegen tot 1.647, het grootste aantal sinds 25 mei. Afgelopen etmaal kwamen er 74 coronapatiënten bij, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Volgens het LCPS liggen er nu 1.328 mensen op een verpleegafdeling vanwege het coronavirus. Dat zijn er 81 meer dan maandag. Op de intensive cares daalde het aantal coronapatiënten met 7 tot 319.

In de afgelopen 24 uur werden er 226 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Op de ic's werden 18 nieuwe patiënten opgenomen.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

11.352 positieve tests

Het RIVM meldt maandag 11.352 positieve coronatests. Voor de zesde dag op rij ligt het aantal positieve tests boven de 10.000.

Zaterdag werden 12.024 positieve tests gemeld, het grootste aantal van dit jaar. Het zevendaagse gemiddelde ligt nu op 10.970 nieuwe gevallen per dag.

Aantal positieve tests per dag

29 sterfgevallen gemeld

Het RIVM kreeg 29 meldingen over coronagerelateerde sterfgevallen. Deze personen zijn niet per se in de afgelopen 24 uur overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De registratie van de sterfgevallen kan vertraagd zijn.

Tot nu toe zijn ruim 18.000 inwoners van Nederland overleden aan de gevolgen van het coronavirus. In de onderstaande infographic zijn het aantal positieve tests en het aantal sterfgevallen per leeftijdsgroep te zien. Blauw staat voor positieve tests en rood voor sterfgevallen.

Doden en positieve tests per leeftijdscategorie

Vaccinatiegraad ligt op 84,4 procent

84,4 procent van de Nederlandse volwassenen is inmiddels volledig gevaccineerd tegen COVID-19. Het aantal vaccinaties wordt iedere dinsdag en donderdag bijgewerkt op het coronadashboard.

In Nederland zijn in totaal ruim 24,1 miljoen coronaprikken gezet. Het aantal prikken is in de laatste weken aanzienlijk langzamer gestegen dan aan het begin van de zomer. Toen waren er ongeveer 1,5 miljoen inentingen per week, terwijl dat er op dit moment zo'n 110.000 zijn.

Volgens de wekelijkse vaccinatiecijfers van het RIVM hebben inmiddels ruim 75.000 een derde prik gekregen. Mensen met een verzwakt immuunsysteem kunnen sinds een aantal weken een extra inenting krijgen, omdat ze bij de eerste twee prikken misschien niet genoeg antistoffen tegen het coronavirus hebben aangemaakt.

Weekcijfers: flinke stijging ziekenhuis- en ic-opnames

Het is ook de dag van de weekcijfers. Belangrijk op weg naar mogelijk nieuwe maatregelen en de vrijwel zekere persconferentie van vrijdag.

De afgelopen week steeg het aantal ziekenhuis- en ic-opnames fors. Het aantal positieve testen steeg met 45 procent naar bijna een recordaantal.

In zeven dagen tijd werden in totaal 1.137 Nederlanders met COVID-19 opgenomen op verpleegafdelingen in het ziekenhuis. Zeker 204 patiënten waren er dusdanig slecht aan toe dat zij werden doorverwezen naar de ic's. Beide aantallen zijn fors groter dan in de voorgaande week, toen het om respectievelijk 960 ziekenhuisopnames en 146 ic-opnames ging.