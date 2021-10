Het RIVM heeft in de afgelopen week een stuk meer positieve coronatests geregistreerd dan in de week ervoor, blijkt dinsdag uit de weekcijfers van het instituut. Ook het aantal COVID-19-patiënten die in het ziekenhuis zijn beland, is gestegen. Volgens het RIVM lijkt het erop dat de verwachte najaarsstijging is ingezet.

In de afgelopen week testten 17.832 mensen positief op het coronavirus, 48 procent meer dan vorige week. Toen werden er 12.016 positieve tests afgenomen. Het percentage positieve tests is afgelopen week gestegen van 8,1 naar 10,3.

In alle leeftijdsgroepen nam het aantal besmettingen toe. Kinderen in de leeftijd van vijf tot en met veertien jaar vormen net als de voorgaande weken de grootste groep onder de positief getesten. Meer dan de helft van alle mensen raakt nog steeds thuis besmet.

Meer dan 332.370 mensen lieten zich vorige week testen om toegang te krijgen tot een café, restaurant, bioscoop of theater. Dat zijn er iets meer dan een week eerder, toen er 329.129 toegangstests werden afgenomen.

Al die toegangstests brachten niet veel meer besmettingen aan het licht. Van de mensen die zo'n test hadden laten doen, bleken er 514 het coronavirus onder de leden te hebben, oftewel 0,2 procent.

Aantal ziekenhuisopnames stijgt licht, R-waarde boven 1

Ook het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is gestegen, blijkt uit de weekcijfers van het RIVM.

Het instituut heeft in de afgelopen week 281 ziekenhuis- of ic-opnames geregistreerd, 46 meer dan in de week ervoor. Het aantal nieuwe ic-patiënten steeg van 46 naar 71, een toename van 54 procent.

Verder registreerde het RIVM in de afgelopen week 24 coronagerelateerde sterfgevallen. Dat zijn er vijf minder dan in de zeven dagen ervoor (29).

De R-waarde, het getal dat weergeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is daarbij gestegen van 0,96 naar 1,12. Dit betekent dat 100 besmette personen gemiddeld 112 anderen besmetten. De R-waarde is altijd de waarde van twee weken geleden.