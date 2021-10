Het RIVM heeft de afgelopen week iets meer positieve coronatests geregistreerd dan de week ervoor. De R-waarde steeg iets, maar het aantal nieuwe opnames op de ic daalde. Dat meldt het instituut dinsdag in de wekelijkse update.

In de afgelopen week testten na correctie 11.938 mensen positief op het coronavirus, wat neerkomt op gemiddeld 72 personen per 100.000 inwoners. Bij de vorige wekelijkse update ging het nog om 11.760 positieve tests en een gemiddelde van 71 positieve tests per 100.000 inwoners. Wel lieten minder mensen zich testen (-7 procent) bij de GGD.

Kinderen van vijf tot en met veertien jaar vormen net als de voorgaande weken de grootste groep onder de positief getesten. Alleen in die groep is het aantal positieve test groter dan 100 per 100.000. Het aantal positieve tests onder die groep daalt wel.

In de leeftijdsgroep van twintig- tot veertigjarigen ligt het aantal tussen de 90 en 100 per 100.000, maar dat betekent wel een stijging vergeleken met de week ervoor. Het aantal coronagevallen onder vijftigers steeg met 11 procent. Onder zestigers is er een stijging van 18 procent.

Meer dan de helft van alle mensen raakt nog steeds thuis besmet. Het aandeel van horeca in alle besmettingen veranderde niet, het percentage mensen dat op het werk besmet raakte steeg wel.

Minder tests via GGD, wel meer positieve tests

De GGD voerde minder coronatesten uit (-6,8 procent), maar die brachten meer besmettingen aan het licht (+1,3 procent).

Het aantal testen voor toegang steeg opnieuw explosief. Meer dan 329.000 mensen lieten zich vorige week testen om toegang te krijgen tot cafés, restaurants, bioscopen en theaters. De week ervoor waren er zo'n 186.000 toegangstesten en nog een week eerder bijna 65.000.

Sinds het begin van de testen was er maar één week met nog meer toegangstesten. In de week van 28 juni lieten meer dan 350.000 mensen zich om die reden testen. Dit was na de heropening van discotheken en nachtclubs. Kort erna begon de vierde golf.

Al die extra toegangstesten vorige week brachten niet veel meer besmettingen aan het licht. Van de 329.129 mensen die zo'n test hadden laten doen, bleken 338 het coronavirus onder de leden te hebben, oftewel 0,1 procent. De week ervoor waren 200 van de 186.589 geteste mensen positief, ook 0,1 procent.

R-waarde gestegen naar 0,96

De R-waarde, het getal dat weergeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is vergeleken met een week eerder iets gestegen naar 0,96. Dit betekent dat 100 besmette personen gemiddeld 96 anderen besmetten. De R-waarde is altijd de waarde van twee weken geleden.

Het RIVM heeft de afgelopen week 235 ziekenhuis- of ic-opnames geregistreerd, 1 meer dan de week ervoor. Het aantal nieuwe ic-patiënten daalde van 59 naar 46.

Verder registreerde het RIVM de afgelopen week 29 coronagerelateerde sterfgevallen. Dat zijn er vijf minder dan de zeven dagen ervoor.